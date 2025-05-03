Росіяни застосували термобаричні боєприпаси під час дронової атаки на Харків

Використання термобаричних бойових частин є особливо небезпечним і може свідчити про умисне порушення норм міжнародного гуманітарного права

Таке озброєння створює потужну вибухову хвилю та високотемпературну хмару

Під час обстрілу Харкова російська армія застосувала ударні безпілотники з термобаричними бойовими частинами. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура у телеграмі, передає «Главком».

Як встановили правоохоронці, під час атаки російська армія застосувала ударні безпілотники з термобаричними бойовими частинами. Таке озброєння створює потужну вибухову хвилю та високотемпературну хмару, що спричиняє масштабні руйнування і численні жертви серед цивільного населення.

Зазначається, що використання термобаричних бойових частин є особливо небезпечним і може свідчити про умисне порушення норм міжнародного гуманітарного права.

Нагадаємо, 1 травня Харків атакували російські дрони. Влучання сталося в АЗС у Київському районі. На місці влучання сталась пожежа. Інформація про постраждалих наразі уточнюється. На місці працюють екстрені служби.

За попередніми даними, ворог вдарив БпЛА «Молнія» по Київському району Харкова.

Вже увечері 2 травня ворог вчергове завдав ударів дронами по Харкову. За словами очільника Харківської ОДА Олеги Синєгубова, внаслідок чергового масованого обстрілу Харкова ворожими безпілотниками поранення дістали майже 50 мирних жителів.

У результаті атак спалахнули масштабні пожежі, пошкоджено житлові будинки, об’єкти цивільної інфраструктури та приватні автомобілі.

Згодом президент України Володимир Зеленський відреагував на масований обстріл Харкова. Глава української держави наголосив, що доки світ зволікає з рішеннями, майже кожна ніч в Україні обертається на жах, через який втрачаються життя.