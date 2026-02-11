Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Рятувальники показали кадри зруйнованого будинку на Харківщині

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Рятувальники показали кадри зруйнованого будинку на Харківщині
Внаслідок удару виникла пожежа на площі близько 60 квадратних метрів
фото: ДСНС

Постраждалу вагітну жінку госпіталізували

У Богодухові на Харківщині рятувальники дістали з-під завалів тіла чотирьох загиблих після нічної атаки російських терористів. Ворожий дрон влучив у житловий будинок, який було повністю зруйновано. Рятувальники показали моторошні кадри, пише «Главком».

Рятувальники показали кадри зруйнованого будинку на Харківщині фото 1
фото: ДСНС

Під час аварійно-рятувальних робіт з-під уламків вилучили тіла 34-річного чоловіка та трьох дітей – двох однорічних хлопчиків і дворічної дівчинки. Ще двоє людей зазнали поранень, серед них – 35-річна вагітна жінка, яку госпіталізували.

Рятувальники показали кадри зруйнованого будинку на Харківщині фото 2
фото: ДСНС

Внаслідок удару виникла пожежа на площі близько 60 квадратних метрів. До ліквідації наслідків удару залучали підрозділи ДСНС України, зокрема саперів і кінологів.

Рятувальники показали кадри зруйнованого будинку на Харківщині фото 3
фото: ДСНС

На місці трагедії також працювали психологи, які надавали допомогу постраждалим і родичам загиблих.

Нагадаємо, у ніч на 9 лютого російські окупанти атакували безпілотниками Харківщину. Під удар ворожих ударних дронів потрапив один з населених пунктів Малоданилівської громади.

Також повідомлялось, що у результаті удару російського БпЛА по Богодохову загинули жінка з дитиною, є постраждалі. 

До слова, у ніч на 11 лютого російські війська атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Ворог поцілив по об’єкту інфраструктури обласного центру. 

Теги: пожежа обстріл Харківщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У російському Волгограді уражено НПЗ (відео)
У російському Волгограді уражено НПЗ (відео)
Сьогодні, 00:41
Департамент освіти і науки готує кілька варіантів якнайшвидшого повернення учнів до очного навчання
Дарницький та Дніпровський райони частково переходять на дистанційне навчання: деталі
6 лютого, 11:59
Ігор Терехов: «Кожен для себе приймає рішення, чи лишатися у місті»
Мер Харкова Ігор Терехов: Стояло питання життя і смерті для міської системи опалення
3 лютого, 09:30
В одному з будинків удар припав на сьомий поверх
Окупанти вдарили по Сумах: виникла пожежа у багатоповерхівці
3 лютого, 04:57
Тривога триває. Будьте в укриттях.
Росіяни вдарили по пологовому будинку у Запоріжжі
1 лютого, 12:32
Компанія подякувала захиснику за відвагу та наголосили, що його вчинок є прикладом відповідальності та справжнього героїзму
Удар по потягу на Харківщині: «Укрзалізниця» нагородила військового за порятунок пасажирів
29 сiчня, 23:33
У поїзді перебувало понад 155 пасажирів
Харківщина: загинуло четверо людей через удар РФ по пасажирському поїзду (оновлено)
27 сiчня, 21:55
Росія атакувала Хмельниччину: виникла пожежа на підприємстві
Росія атакувала Хмельниччину: виникла пожежа на підприємстві
18 сiчня, 06:12
Пункти незламності розгорнуто на лівому березі Києва
400 будинків Києва залишаються без тепла: влада пояснила ситуацію з відновленням
14 сiчня, 13:00

Події в Україні

Рятувальники показали кадри зруйнованого будинку на Харківщині
Рятувальники показали кадри зруйнованого будинку на Харківщині
Україна розробила лазерну зброю проти БпЛА – The Atlantic
Україна розробила лазерну зброю проти БпЛА – The Atlantic
Росія вбила трьох малолітніх дітей та чоловіка на Харківщині (оновлено)
Росія вбила трьох малолітніх дітей та чоловіка на Харківщині (оновлено)
Запоріжжя: через обстріл пошкоджено інфраструктуру, частина міста без світла та тепла
Запоріжжя: через обстріл пошкоджено інфраструктуру, частина міста без світла та тепла
Росіяни окупували Бондарне на Донеччині – DeepState
Росіяни окупували Бондарне на Донеччині – DeepState
Удар по Запорізькому району: є поранена, Вільнянськ накрив блекаут
Удар по Запорізькому району: є поранена, Вільнянськ накрив блекаут

Новини

Росія оголосила про початок блокування Telegram: як реагують росіяни
Вчора, 16:07
Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
9 лютого, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
8 лютого, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua