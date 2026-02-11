Рятувальники показали кадри зруйнованого будинку на Харківщині

Внаслідок удару виникла пожежа на площі близько 60 квадратних метрів

Постраждалу вагітну жінку госпіталізували

У Богодухові на Харківщині рятувальники дістали з-під завалів тіла чотирьох загиблих після нічної атаки російських терористів. Ворожий дрон влучив у житловий будинок, який було повністю зруйновано. Рятувальники показали моторошні кадри, пише «Главком».

фото: ДСНС

Під час аварійно-рятувальних робіт з-під уламків вилучили тіла 34-річного чоловіка та трьох дітей – двох однорічних хлопчиків і дворічної дівчинки. Ще двоє людей зазнали поранень, серед них – 35-річна вагітна жінка, яку госпіталізували.

фото: ДСНС

Внаслідок удару виникла пожежа на площі близько 60 квадратних метрів. До ліквідації наслідків удару залучали підрозділи ДСНС України, зокрема саперів і кінологів.

фото: ДСНС

На місці трагедії також працювали психологи, які надавали допомогу постраждалим і родичам загиблих.

Нагадаємо, у ніч на 9 лютого російські окупанти атакували безпілотниками Харківщину. Під удар ворожих ударних дронів потрапив один з населених пунктів Малоданилівської громади.

Також повідомлялось, що у результаті удару російського БпЛА по Богодохову загинули жінка з дитиною, є постраждалі.

До слова, у ніч на 11 лютого російські війська атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Ворог поцілив по об’єкту інфраструктури обласного центру.