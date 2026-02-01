Головна Країна Події в Україні
Росіяни вдарили по пологовому будинку у Запоріжжі

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Росіяни вдарили по пологовому будинку у Запоріжжі
Тривога триває. Будьте в укриттях.
фото: Запорізька ОВА

Після удару по будинку відомо про постраждалих

Росіяни атакували Запоріжжя дроном. Під час повітряної тривоги пролунав вибух. Зафіксовано влучання у пологовий будинок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову ОВА Івана Федорова.

«Попередньо, вже двоє постраждалих», – написав Федоров.

Росіяни вдарили по пологовому будинку у Запоріжжі фото 1
фото: Запорізька ОВА
Росіяни вдарили по пологовому будинку у Запоріжжі фото 2
фото: Запорізька ОВА
Росіяни вдарили по пологовому будинку у Запоріжжі фото 3
фото: Запорізька ОВА

Нагадаємо, увечері 29 січня російські терористи вчергове обстріляли Запоріжжя. Під ворожий удар потрапила промислова інфраструктура міста. 

Унаслідок атаки на підприємстві виникла пожежа.

Теги: Запоріжжя обстріл

