Росіяни вдарили по пологовому будинку у Запоріжжі

Після удару по будинку відомо про постраждалих

Росіяни атакували Запоріжжя дроном. Під час повітряної тривоги пролунав вибух. Зафіксовано влучання у пологовий будинок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову ОВА Івана Федорова.

«Попередньо, вже двоє постраждалих», – написав Федоров.

фото: Запорізька ОВА

фото: Запорізька ОВА

фото: Запорізька ОВА

Нагадаємо, увечері 29 січня російські терористи вчергове обстріляли Запоріжжя. Під ворожий удар потрапила промислова інфраструктура міста.

Унаслідок атаки на підприємстві виникла пожежа.