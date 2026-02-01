Росіяни вдарили по пологовому будинку у Запоріжжі
Після удару по будинку відомо про постраждалих
Росіяни атакували Запоріжжя дроном. Під час повітряної тривоги пролунав вибух. Зафіксовано влучання у пологовий будинок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову ОВА Івана Федорова.
«Попередньо, вже двоє постраждалих», – написав Федоров.
Нагадаємо, увечері 29 січня російські терористи вчергове обстріляли Запоріжжя. Під ворожий удар потрапила промислова інфраструктура міста.
Унаслідок атаки на підприємстві виникла пожежа.
