Управління держохорони просить не поширювати інформацію про вибухи в соцмережах

Українців закликали не допомагати ворогові

В Управлінні державної охорони України закликали українців утриматися від поширення у месенджерах та соціальних мережах інформації вночі після вибухів про те де, коли та що ви чули чи чуєте. Про це інформує Управління державної охорони України у Facebook.

У відомстві наголосили, що це має важливе значення для безпеки людей.

В Управлінні державної охорони України додали, що так українці можуть допомагати ворогу, інформуючи його про позиції захисників України та розміщення систем протиповітряної оборони.

Варто зауважити, що поки чути, як працюють ППО, дороги, будинки та мости залишаться цілими.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ запевнило, що планових відключень українців від мобільного зв’язку не буде.

Також Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації закликає громадян не знімати на відео й не публікувати в Мережі роботу протиповітряної оборони.

Читайте також: