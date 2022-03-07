  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Управління держохорони просить не поширювати інформацію про вибухи в соцмережах

    Задля нашої ж безпеки слід утриматися від поширення даних - Управління держохорони просить не поширювати інформацію про вибухи в соцмережах
    Задля нашої ж безпеки слід утриматися від поширення даних
    фото з відкритих джерел

    Українців закликали не допомагати ворогові

    В Управлінні державної охорони України закликали українців утриматися від поширення у месенджерах та соціальних мережах інформації вночі після вибухів про те де, коли та що ви чули чи чуєте. Про це інформує Управління державної охорони України у Facebook.

    У відомстві наголосили, що це має важливе значення для безпеки людей.

    В Управлінні державної охорони України додали, що так українці можуть допомагати ворогу, інформуючи його про позиції захисників України та розміщення систем протиповітряної оборони.

    Варто зауважити, що поки чути, як працюють ППО, дороги, будинки та мости залишаться цілими.

    Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ запевнило, що планових відключень українців від мобільного зв’язку не буде.

    Також Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації закликає громадян не знімати на відео й не публікувати в Мережі роботу протиповітряної оборони.

    Читайте також:

    Теги: вибух дороги українці Управління державної охорони
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Управління держохорони просить не поширювати інформацію про вибухи в соцмережах