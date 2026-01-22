Головна Країна Події в Україні
Окупанти атакували Комишуваху: загинула людина, 10 поранених

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Окупанти атакували Комишуваху: загинула людина, 10 поранених
22 січня російські терористи атакували Комишуваху Запорізького району
фото: Запорізька ОВА

Шестеро постраждалих перебувають у лікарнях

22 січня російські терористи атакували Комишуваху Запорізького району. Внаслідок ворожої атаки кількість постраждалих зросла до десяти осіб, одна людина загинула. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише «Главком».

Російські окупаційні війська завдали чотири удари керованими авіаційними бомбами по населеному пункту. В результаті обстрілу загинула одна людина, ще десятеро дістали поранень, серед них вісім жінок та двоє чоловіків.

Окупанти атакували Комишуваху: загинула людина, 10 поранених фото 1
фото: Запорізька ОВА

Шестеро постраждалих наразі перебувають у лікарнях, де проходять обстеження та отримують необхідну медичну допомогу, четверо від госпіталізації відмовилися.

Пошкоджені приватні житлові будинки. Медики та екстрені служби продовжують працювати на місці, інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Окупанти атакували Комишуваху: загинула людина, 10 поранених фото 2
фото: Запорізька ОВА

Нагадаємо, у ніч на 22 січня російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя безпілотниками. Внаслідок ворожого удару по Запоріжжю є влучання в стоянку біля одного із торгівельних центів. 

Також росіяни атакували безпілотником і приватний сектор обласного центру. Пошкоджені житлові будинки. За попередньою інформацією, поранена одна людина.

