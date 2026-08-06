Україна атакувала один із найбільших НПЗ Росії та кораблі у Криму: деталі

На Ярославському НПЗ виникли масштабні пожежі, а в порту окупованої Керчі пошкоджено два кораблі берегової охорони ФСБ

Служба безпеки України спільно з іншими підрозділами Сил оборони завдала ударів по Ярославському нафтопереробному заводу та кораблях берегової охорони ФСБ РФ у тимчасово окупованій Керчі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на СБУ.

Ціллю атаки став завод «Славнефть – ЯНОС» у Ярославлі, який розташований більш ніж за 700 км від державного кордону України. Підприємство входить до п'ятірки найбільших нафтопереробних заводів Росії та має потужність майже 15 млн тонн нафти на рік. Там виробляють бензин, дизельне пальне, авіаційний гас та інші нафтопродукти.

У СБУ повідомили, що після удару на території підприємства пролунало щонайменше шість вибухів, а пожежі виникли в чотирьох різних частинах заводу.

За попередніми даними, пошкоджено чотири резервуари РВС-2000 із сирою нафтою, що спричинило її розлив. Два резервуари загорілися. Крім того, за інформацією спецслужби, пошкодження отримали технологічні установки ЕЛОУ-1 та АВТ-3, де також виникли осередки займання.

Також безпілотники атакували територію порту в тимчасово окупованій Керчі. Внаслідок удару пошкодження отримали два патрульні кораблі проєкту 10410 («Світляк») берегової охорони ФСБ РФ – «Балаклава» та «Керч».

У спецслужбі заявили, що продовжать завдавати ударів по військових об'єктах, підприємствах паливно-енергетичного комплексу та інших цілях, які, за її оцінкою, забезпечують російську агресію проти України.

Нагадаємо, у межах 40-денної кампанії впливу на РФ Служба безпеки здійснила понад 100 успішних уражень стратегічно важливих об'єктів на російській території і тимчасово окупованих територіях України.

Серед цілей були військові аеродроми, засоби протиповітряної оборони, підприємства паливно-енергетичного комплексу та судна «тіньового флоту». Зокрема, СБУ заявила про ураження низки військових аеродромів, знищення та пошкодження літаків, удари по системах ППО, а також по 14 нафтопереробних заводах, нафтобазах, нафтоперекачувальних станціях та інших об'єктах нафтової інфраструктури. Крім того, під удари потрапили кілька танкерів і вантажних суден, що перебували під міжнародними санкціями.