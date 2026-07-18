Росіяни збивали дрони над Тамбовом – влучили по складу Wildberries

Саме в Котовську розташований Тамбовський пороховий завод – один з ключових об'єктів ВПК Росії, який уже неодноразово атакували дрони

Моніторингові канали: пожежа на складі могла спалахнути через роботу ППО

Уночі 18 липня безпілотники атакували Тамбовську область Росії – намагаючись збити дрони, місцева протиповітряна оборона вела вогонь просто над забудовою. За версією моніторингових каналів, саме уламки ППО могли спричинити пожежу на складі Wildberries – найбільшого маркетплейсу Росії. Про це повідомляють osint та моніторингові канали Astra та Exilenova+.

Пожежа на складі Wildberries

У місті Котовськ Тамбовської області після серії вибухів спалахнула пожежа на складі Wildberries. Один із працівників підприємства підтвердив, що склад загорівся після атаки, і наразі звідти евакуюють персонал. Моніторингові канали припускають, що займання могло статися через роботу російської ППО, яка намагалася збити дрони над містом, – точну причину уточнюють. Раніше на одному зі складів уже оголошували евакуацію через пожежу – тепер у мережі з'явилися й кадри її наслідків.

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Загоряння підтвердив osint-аналіз

Очевидці опублікували відео з пожежею в нежитловій будівлі, за якими osint-аналітики Astra встановили: загоряння сталося на території індустріального парку «Котовськ». Саме там, за даними держагентства ТАСС, у 2025 році запрацював логістичний комплекс Wildberries & Russ – той самий, який, ймовірно, і потрапив під удар.

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фото: osint-канал Astra

ППО влучила по житлових будинках

За даними osint-каналів, ударні безпілотники також атакували місто Тамбов. Намагаючись збити цілі прямо над забудовою, місцева ППО відкрила вогонь – боєприпаси влучили по цивільних об'єктах, зокрема житлових будинках, а також підпалили автомобілі.

РЕБ спрацював і у Владимирі

Тієї ж ночі, за даними моніторингових каналів, у Владимирі спрацювали засоби радіоелектронної боротьби. Загальні наслідки нічних подій на Тамбовщині наразі уточнюються.

Нагадаємо, Котовськ на Тамбовщині й раніше потрапляв під удари безпілотників – там розташований Тамбовський пороховий завод, один із ключових об'єктів військово-промислового комплексу РФ. У червні 2025 року Генштаб ЗСУ підтвердив ураження цього заводу дронами.