Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росіяни збивали дрони над Тамбовом – влучили по складу Wildberries

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни збивали дрони над Тамбовом – влучили по складу Wildberries
Саме в Котовську розташований Тамбовський пороховий завод – один з ключових об'єктів ВПК Росії, який уже неодноразово атакували дрони
скріншот із відео osint-каналів

Моніторингові канали: пожежа на складі могла спалахнути через роботу ППО

Уночі 18 липня безпілотники атакували Тамбовську область Росії – намагаючись збити дрони, місцева протиповітряна оборона вела вогонь просто над забудовою. За версією моніторингових каналів, саме уламки ППО могли спричинити пожежу на складі Wildberries – найбільшого маркетплейсу Росії. Про це повідомляють osint та моніторингові канали Astra та Exilenova+.

Пожежа на складі Wildberries

У місті Котовськ Тамбовської області після серії вибухів спалахнула пожежа на складі Wildberries. Один із працівників підприємства підтвердив, що склад загорівся після атаки, і наразі звідти евакуюють персонал. Моніторингові канали припускають, що займання могло статися через роботу російської ППО, яка намагалася збити дрони над містом, – точну причину уточнюють. Раніше на одному зі складів уже оголошували евакуацію через пожежу – тепер у мережі з'явилися й кадри її наслідків.

Підписуйтеся на канал «Главком» у Телеграм

Загоряння підтвердив osint-аналіз 

Очевидці опублікували відео з пожежею в нежитловій будівлі, за якими osint-аналітики Astra встановили: загоряння сталося на території індустріального парку «Котовськ». Саме там, за даними держагентства ТАСС, у 2025 році запрацював логістичний комплекс Wildberries & Russ – той самий, який, ймовірно, і потрапив під удар.

3 фото
На весь екран
фото: osint-канал Astra

ППО влучила по житлових будинках

За даними osint-каналів, ударні безпілотники також атакували місто Тамбов. Намагаючись збити цілі прямо над забудовою, місцева ППО відкрила вогонь – боєприпаси влучили по цивільних об'єктах, зокрема житлових будинках, а також підпалили автомобілі.

Росіяни збивали дрони над Тамбовом – влучили по складу Wildberries фото 1

РЕБ спрацював і у Владимирі

Тієї ж ночі, за даними моніторингових каналів, у Владимирі спрацювали засоби радіоелектронної боротьби. Загальні наслідки нічних подій на Тамбовщині наразі уточнюються.

Росіяни збивали дрони над Тамбовом – влучили по складу Wildberries фото 2

Нагадаємо, Котовськ на Тамбовщині й раніше потрапляв під удари безпілотників – там розташований Тамбовський пороховий завод, один із ключових об'єктів військово-промислового комплексу РФ. У червні 2025 року Генштаб ЗСУ підтвердив ураження цього заводу дронами.

Читайте також:

Теги: пожежа росія Генштаб завод місто безпілотник відео

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Росіяни збивали дрони над Тамбовом – влучили по складу Wildberries
Росіяни збивали дрони над Тамбовом – влучили по складу Wildberries
Удари по «тіньовому флоту» РФ: з'явилися нові супутникові знімки уражених суден
Удари по «тіньовому флоту» РФ: з'явилися нові супутникові знімки уражених суден
Китай побудував у пустелі макети кораблів США для навчальних ударів
Китай побудував у пустелі макети кораблів США для навчальних ударів
Росія запровадила імпорт дизелю, щоб врятувати жнива
Росія запровадила імпорт дизелю, щоб врятувати жнива
Король Півночі, футболіст та приятель Садового. Хто такий Енді Бернем, який очолить британський уряд
Король Півночі, футболіст та приятель Садового. Хто такий Енді Бернем, який очолить британський уряд
Посольство США в Україні очолила Сандра Аудкірк: дос'є
Посольство США в Україні очолила Сандра Аудкірк: дос'є

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
355K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 липня: ситуація на фронті
182K
Кім Чен Ин знайшов нового стратегічного партнера, залишивши Кремль ні з чим
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 липня 2026
97K
Мобілізований відмовився виконати наказ командира та не пішов на штурм: як його покарали
93K
Кремль назвав головну умову для завершення війни
56K
Оля Полякова виступила на засіданні слідчої комісії Верховної Ради

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 09:02
Сенат США готовий схвалити санкції проти РФ, але залишається одна перепона
Вчора, 06:59
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua