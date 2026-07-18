Росіяни збивали дрони над Тамбовом – влучили по складу Wildberries
Моніторингові канали: пожежа на складі могла спалахнути через роботу ППО
Уночі 18 липня безпілотники атакували Тамбовську область Росії – намагаючись збити дрони, місцева протиповітряна оборона вела вогонь просто над забудовою. За версією моніторингових каналів, саме уламки ППО могли спричинити пожежу на складі Wildberries – найбільшого маркетплейсу Росії. Про це повідомляють osint та моніторингові канали Astra та Exilenova+.
Пожежа на складі Wildberries
У місті Котовськ Тамбовської області після серії вибухів спалахнула пожежа на складі Wildberries. Один із працівників підприємства підтвердив, що склад загорівся після атаки, і наразі звідти евакуюють персонал. Моніторингові канали припускають, що займання могло статися через роботу російської ППО, яка намагалася збити дрони над містом, – точну причину уточнюють. Раніше на одному зі складів уже оголошували евакуацію через пожежу – тепер у мережі з'явилися й кадри її наслідків.
Загоряння підтвердив osint-аналіз
Очевидці опублікували відео з пожежею в нежитловій будівлі, за якими osint-аналітики Astra встановили: загоряння сталося на території індустріального парку «Котовськ». Саме там, за даними держагентства ТАСС, у 2025 році запрацював логістичний комплекс Wildberries & Russ – той самий, який, ймовірно, і потрапив під удар.
ППО влучила по житлових будинках
За даними osint-каналів, ударні безпілотники також атакували місто Тамбов. Намагаючись збити цілі прямо над забудовою, місцева ППО відкрила вогонь – боєприпаси влучили по цивільних об'єктах, зокрема житлових будинках, а також підпалили автомобілі.
РЕБ спрацював і у Владимирі
Тієї ж ночі, за даними моніторингових каналів, у Владимирі спрацювали засоби радіоелектронної боротьби. Загальні наслідки нічних подій на Тамбовщині наразі уточнюються.
Нагадаємо, Котовськ на Тамбовщині й раніше потрапляв під удари безпілотників – там розташований Тамбовський пороховий завод, один із ключових об'єктів військово-промислового комплексу РФ. У червні 2025 року Генштаб ЗСУ підтвердив ураження цього заводу дронами.
Читайте також:
- Тамбовський пороховий завод після атаки дронів призупиняє роботу
- У Тамбовській області атаковано оборонний завод
- ЗСУ ліквідували на фронті 59-річного чемпіона Тамбовської області з мотоциклетного спорту
- Сили Оборони України успішно атакували нафтоперекачувальну станцію «Второво» у Владимирській області
Коментарі — 0