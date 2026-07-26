Бордо під загрозою: сотні тисяч людей у Франції евакуйовані через пожежі

Масштабна лісова пожежа охопила південний захід Франції

У Франції через масштабні лісові пожежі евакуювали вже 220 тисяч людей. Найскладніша ситуація склалася на південному заході країни, де вогонь наблизився до міста Бордо. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на France24.

За інформацією регіональної влади, останні евакуації відбулися в селах поблизу Бордо. Крім того, через пожежі закрили 60-кілометрову ділянку автомагістралі А63, яка сполучає місто з іспанським кордоном. Також десятки тисяч людей були змушені залишити свої домівки через інші лісові пожежі, що охопили окремі райони Франції та центральну частину Іспанії.

Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс заявив в інтерв'ю La Tribune, що найбільшу пожежу на південному заході країни вдасться приборкати «лише через тривалий час». За його словами, евакуйовані жителі та туристи не зможуть повернутися додому, доки пожежу не локалізують.

За даними регіональної префектури, вогонь уже знищив близько 42 тис. гектарів території. Це робить нинішню пожежу однією з найбільших у Франції з часів Другої світової війни. Для порівняння, пожежа 1949 року охопила приблизно 50 тис. гектарів.

Напередодні прем'єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню заявив, що лісові пожежі в країні набули безпрецедентного масштабу. За його словами, в регіонах Жиронда та Ланди поблизу Бордо виникло рідкісне явище – так звана конвективна пожежа, яка створює власні повітряні потоки й стрімко поширює вогонь. Для боротьби зі стихією Франція мобілізувала військових, додаткові сили поліції та звернулася до ЄС по допомогу.