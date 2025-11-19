Удар по Харкову: кількість постраждалих зросла

На цей час відомо, що внаслідок російських ударів постраждало 36 людей

Уночі 19 листопада війська Росії здійснили масовану атаку дронами-камікадзе «Герань-2» по Харкову. Внаслідок ударів постраждали щонайменше 36 людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Харківської області.

Близько опівночі під удар потрапили Слобідський та Основ’янський райони міста. Атака спричинила значні руйнування: пошкоджено понад 10 багатоквартирних будинків, приміщення цивільних підприємств, гаражі, підстанцію швидкої допомоги, супермаркет, тренажерний зал, магазин, школу, тролейбуси та десятки автомобілів.

Наслідки удару по Харкову фото: Поліція Харківської області

За медичною допомогою звернулися 36 містян. Серед них – діти віком девʼять і 13 років, у яких лікарі діагностували гостру стресову реакцію. На місцях ударів працюють поліцейські, рятувальники та медики. Розгорнуто оперативний штаб слідчого управління Нацполіції у Харківській області, де громадяни можуть повідомляти про пошкодження чи знищення майна.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею 438 КК України – порушення законів та звичаїв війни.

Росіяни вдарили по місту ударними безпілотниками фото: Поліція Харківської області

Нагадаємо, уночі 19 листопада російські терористи атакували Харків ударними безпілотниками.