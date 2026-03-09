Головна Світ Соціум
Біля центрального вокзалу Глазго сталася масштабна пожежа

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Біля центрального вокзалу Глазго сталася масштабна пожежа
фото: соціальні мережі

Через масштабну пожежу скасовано десятки рейсів

Пожежа в комерційній будівлі поруч із Центральним вокзалом Глазго у Шотландії призвела до хаосу на залізниці. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Через надзвичайну подію скасовано десятки рейсів, а саму станцію закрили для пасажирів до подальшого повідомлення. За прогнозами Національної залізниці, серйозні затримки та перебої в русі поїздів триватимуть щонайменше до кінця понеділка.

Займання виникло в неділю, 8 березня, у приміщенні вейп-шопу на першому поверсі чотириповерхової споруди. Пожежа виявилася настільки інтенсивною, що спричинила часткове обвалення конструкцій будівлі. Рятувальні служби отримали перший виклик о 17:46 за київським часом. На місці події продовжують працювати численні пожежні розрахунки.

Перший міністр Шотландії Джон Суїнні висловив глибоку стурбованість інцидентом та подякував екстреним службам за оперативну роботу в небезпечних умовах. Наразі фахівці оцінюють масштаби пошкоджень та можливість безпечного відновлення роботи вокзалу. Пасажирам рекомендують заздалегідь перевіряти статус своїх рейсів та обирати альтернативні маршрути.

Як відомо, у нічному клубі Dali в перуанській провінції Трухільйо пролунав потужний вибух. За офіційними даними Центру надзвичайних ситуацій, поранення отримали 33 особи. Серед постраждалих є троє підлітків віком 16 та 17 років. 

Стан щонайменше п’яти поранених оцінюється як важкий. Виконавчий директор мережі охорони здоров'я Трухільйо Херардо Флоріан Гомес повідомив, що деякі пацієнти отримали осколкові поранення, які призвели до ампутацій. Очевидці описують момент вибуху як раптове зникнення звуку в закладі, після чого люди почали отримувати травми від уламків скла.

Нагадаємо, у Казахстані під час вибуху кафе в Щучинську загинули семеро людей, у тому числі неповнолітня дівчина. 

Унаслідок інциденту постраждало 28 людей, з них 13 госпіталізовано. Вісьмох людей відпустили додому після надання медичної допомоги. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога.

