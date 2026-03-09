Біля центрального вокзалу Глазго сталася масштабна пожежа

Через масштабну пожежу скасовано десятки рейсів

Пожежа в комерційній будівлі поруч із Центральним вокзалом Глазго у Шотландії призвела до хаосу на залізниці. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Через надзвичайну подію скасовано десятки рейсів, а саму станцію закрили для пасажирів до подальшого повідомлення. За прогнозами Національної залізниці, серйозні затримки та перебої в русі поїздів триватимуть щонайменше до кінця понеділка.

Займання виникло в неділю, 8 березня, у приміщенні вейп-шопу на першому поверсі чотириповерхової споруди. Пожежа виявилася настільки інтенсивною, що спричинила часткове обвалення конструкцій будівлі. Рятувальні служби отримали перший виклик о 17:46 за київським часом. На місці події продовжують працювати численні пожежні розрахунки.

Перший міністр Шотландії Джон Суїнні висловив глибоку стурбованість інцидентом та подякував екстреним службам за оперативну роботу в небезпечних умовах. Наразі фахівці оцінюють масштаби пошкоджень та можливість безпечного відновлення роботи вокзалу. Пасажирам рекомендують заздалегідь перевіряти статус своїх рейсів та обирати альтернативні маршрути.

NEW - A historic building, next to Scotland's busiest train station, is on fire and has partially collapsed, reportedly after a blaze at a vape shop. More than 60 firefighters are still tackling the blaze, with no injuries reported.pic.twitter.com/Cz2uP4cDLv — Disclose.tv (@disclosetv) — Disclose.tv (@disclosetv) March 8, 2026

