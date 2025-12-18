Росія вдарила по енергетичній інфраструктурі на Миколаївщині

Під ударом опинилася енергетична інфраструктура міста Вознесенськ

Вночі 18 грудня окупанти атакували Миколаївську область безпілотниками. Про це пише «Главком» із посиланням на мера міста Вознесенськ Євгенія Величко.

Величко повідомив, що у Вознесенську є приліт по енергетичній інфраструктурі. Масштаби пошкоджень уточнюються. Через пошкодження в енергосистемі відключено водопостачання на третьому мікрорайоні, у зв’язку із зупинкою очисних споруд.

«Вознесенськ! Приліт по енергетичній інфраструктурі. Масштаби пошкоджень уточнюються. Відповідні служби працюють. Я на місці! Через пошкодження в енергосистемі вимушено відключено водопостачання на третьому мікрорайоні, у зв’язку із зупинкою очисних споруд. Прошу зберігати спокій, слідкувати за офіційними повідомленнями та негайно реагувати на повітряні тривоги!!!!», – написав Величко.

«Главком» писав, що у ніч на 13 грудня російські терористи атакували Одесу та область ракетами. Писали, що в є прильоти у регіональному центрі, Арцизі та Усатовому.

Зазначається, що окупанти били по енергетичній інфраструктурі. В Одесі та області перебої з електропостачанням, в деяких частинах світло повністю зникло.

Як відомо, у ніч проти 12 грудня російські війська знову атакували Одесу та область ударними безпілотними літальними апаратами, спричинивши пошкодження та пожежі на об'єктах енергетичної та цивільної інфраструктури.

Зазначається, що внаслідок ворожих влучань спалахнули пожежі на об’єктах енергетичної інфраструктури.

Також російські війська атакували Одеську область. Внаслідок чого постраждали шестеро людей, серед них – двоє дітей.

Через влучання виникли пожежі на об’єктах енергетичної та портової інфраструктури. Під час ліквідації наслідків рятувальні роботи ускладнювалися повторними сигналами повітряної тривоги.

Крім того, у ніч проти 24 листопада РФ завдала удару по півдню Одещини. Внаслідок чого на судні виникло загорання.

За даними влади, росіяни вкотре вдарили по цивільній портовій інфраструктурі регіону, пошкодивши обладнання.

Нагадаємо, у ніч на 21 листопада Одеса зазнала ворожої атаки. Попри активну роботу ППО, є пошкодження цивільних об’єктів.

За попередньою інформацією, від атаки постраждали п’ятеро людей, серед них дитина. Психологи ДСНС надали допомогу 16 людям. Внаслідок влучань ворожих безпілотників горіли житлові будинки, станція технічного обслуговування з автівками та адмінбудівля. Також пошкоджено приватні будинки та вантажні автомобілі.