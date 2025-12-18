Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія вдарила по енергетичній інфраструктурі на Миколаївщині

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Росія вдарила по енергетичній інфраструктурі на Миколаївщині
фото з відкритих джерел

Під ударом опинилася енергетична інфраструктура міста Вознесенськ 

Вночі 18 грудня окупанти атакували Миколаївську область безпілотниками. Про це пише «Главком» із посиланням на мера міста Вознесенськ Євгенія Величко.

Величко повідомив, що у Вознесенську є приліт по енергетичній інфраструктурі. Масштаби пошкоджень уточнюються. Через пошкодження в енергосистемі відключено водопостачання на третьому мікрорайоні, у зв’язку із зупинкою очисних споруд.

«Вознесенськ! Приліт по енергетичній інфраструктурі. Масштаби пошкоджень уточнюються. Відповідні служби працюють. Я на місці! Через пошкодження в енергосистемі вимушено відключено водопостачання на третьому мікрорайоні, у зв’язку із зупинкою очисних споруд. Прошу зберігати спокій, слідкувати за офіційними повідомленнями та негайно реагувати на повітряні тривоги!!!!», – написав Величко.

«Главком» писав, що у ніч на 13 грудня російські терористи атакували Одесу та область ракетами. Писали, що в є прильоти у регіональному центрі, Арцизі та Усатовому.

Зазначається, що окупанти били по енергетичній інфраструктурі. В Одесі та області перебої з електропостачанням, в деяких частинах світло повністю зникло.

Як відомо, у ніч проти 12 грудня російські війська знову атакували Одесу та область ударними безпілотними літальними апаратами, спричинивши пошкодження та пожежі на об'єктах енергетичної та цивільної інфраструктури.

Зазначається, що внаслідок ворожих влучань спалахнули пожежі на об’єктах енергетичної інфраструктури.

Також російські війська атакували Одеську область. Внаслідок чого постраждали шестеро людей, серед них – двоє дітей. 

Через влучання виникли пожежі на об’єктах енергетичної та портової інфраструктури. Під час ліквідації наслідків рятувальні роботи ускладнювалися повторними сигналами повітряної тривоги.

Крім того, у ніч проти 24 листопада РФ завдала удару по півдню Одещини. Внаслідок чого на судні виникло загорання. 

За даними влади, росіяни вкотре вдарили по цивільній портовій інфраструктурі регіону, пошкодивши обладнання.

Нагадаємо, у ніч на 21 листопада Одеса зазнала ворожої атаки. Попри активну роботу ППО, є пошкодження цивільних об’єктів. 

За попередньою інформацією, від атаки постраждали п’ятеро людей, серед них дитина. Психологи ДСНС надали допомогу 16 людям. Внаслідок влучань ворожих безпілотників горіли житлові будинки, станція технічного обслуговування з автівками та адмінбудівля. Також пошкоджено приватні будинки та вантажні автомобілі.

Теги: Миколаївщина інфраструктура водопостачання Миколаїв

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пошкоджене цивільне судно у порту «Чорноморськ»
Ситуація в Одесі. Чому б Україні не звернутися до Ердогана?
14 грудня, 20:47
Супермаркет Сільпо після російської атаки по Харкову
Удар по Харкову, США ведуть переговори з РФ: головне за ніч
19 листопада, 05:46
Росія вдарила по критичній інфраструктурі Харківщини
Росія вдарила по критичній інфраструктурі Харківщини
19 листопада, 01:57
Павлоград залишився без світла, тепла та води
Павлоград повністю знеструмлений через аварію
23 листопада, 23:27
Кім прокоментував збіг, пов’язаний із Джолі та її охоронцем
Кім розповів про курйозну розмову із ТЦК про Анджеліну Джолі
11 грудня, 12:01
Кожна ТЕЦ у Києві займає 100 гектарів, як площа житлового мікрорайону
«Заховати ТЕЦ у бетон нереально». КМДА прокоментувала захист енергооб'єктів Києва
20 листопада, 19:37
«Укрзалізниця» готується підвищити на 40% вантажні тарифи на перевезення у 2026 році
«Укрзалізниця» вичерпала ресурс тарифних підвищень, компанії потрібні системні реформи – Федерація роботодавців транспорту
1 грудня, 11:48
Доманівській громаді вже побудовано дев’ять аналогічних будинків, у Кривоозерській планується ще сім
14 модульних будинків площею по 100 квадратних метрів: на Миколаївщині ВПО отримають житло
9 грудня, 16:39
Європа захищає економічну безпеку від геополітичних ризиків
Новий механізм перевірки іноземних інвестицій у ЄС: що буде під обов’язковим контролем
15 грудня, 07:14

Події в Україні

Росія вдарила по енергетичній інфраструктурі на Миколаївщині
Росія вдарила по енергетичній інфраструктурі на Миколаївщині
У Черкасах пошкоджено цивільну інфрастуктуру внаслідок атаки РФ
У Черкасах пошкоджено цивільну інфрастуктуру внаслідок атаки РФ
Росія масовано атакувала Крививй Ріг безпілотниками: є постраждалі
Росія масовано атакувала Крививй Ріг безпілотниками: є постраждалі
Лінія фронту станом на 17 грудня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 17 грудня 2025. Зведення Генштабу
Удар по Запоріжжю, надзвичайна ситуація на Одещині. Головне за 17 грудня
Удар по Запоріжжю, надзвичайна ситуація на Одещині. Головне за 17 грудня
Зеленський очікує реакції США на заяви РФ про продовження війни
Зеленський очікує реакції США на заяви РФ про продовження війни

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua