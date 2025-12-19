Головна Одеса Новини
Росія вдарила ракетами по портовій інфраструктурі Одещини: є загиблі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко

фото з відкритих джерел

Атака по Одещині призвела до значних жертв: загинули семеро людей, ще п’ятнадцятеро отримали поранення різного ступеня тяжкості

Увечері 19 грудня Одеський район знову опинився під масованим ударом російських балістичних ракет. Ціллю ворога став об’єкт портової інфраструктури, де внаслідок влучання на стоянці спалахнули вантажівки. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, пише «Главком».

За даними Кіпера, атака призвела до значних жертв: загинули семеро людей, ще п’ятнадцятеро отримали поранення різного ступеня тяжкості. Усіх постраждалих госпіталізували для надання медичної допомоги.

Рятувальні роботи на місці події проводяться в умовах постійної небезпеки, оскільки активні повітряні тривоги заважають оперативному реагуванню екстрених служб.

«Главком» писав, що у ніч на 13 грудня російські терористи атакували Одесу та область ракетами. Писали, що в є прильоти у регіональному центрі, Арцизі та Усатовому.

Зазначається, що окупанти били по енергетичній інфраструктурі. В Одесі та області перебої з електропостачанням, в деяких частинах світло повністю зникло.

Як відомо, у ніч проти 12 грудня російські війська знову атакували Одесу та область ударними безпілотними літальними апаратами, спричинивши пошкодження та пожежі на об'єктах енергетичної та цивільної інфраструктури.

Зазначається, що внаслідок ворожих влучань спалахнули пожежі на об’єктах енергетичної інфраструктури.

Також російські війська атакували Одеську область. Внаслідок чого постраждали шестеро людей, серед них – двоє дітей. 

Через влучання виникли пожежі на об’єктах енергетичної та портової інфраструктури. Під час ліквідації наслідків рятувальні роботи ускладнювалися повторними сигналами повітряної тривоги.

Крім того, у ніч проти 24 листопада РФ завдала удару по півдню Одещини. Внаслідок чого на судні виникло загорання. 

За даними влади, росіяни вкотре вдарили по цивільній портовій інфраструктурі регіону, пошкодивши обладнання.

Нагадаємо, у ніч на 21 листопада Одеса зазнала ворожої атаки. Попри активну роботу ППО, є пошкодження цивільних об’єктів. 

За попередньою інформацією, від атаки постраждали п’ятеро людей, серед них дитина. Психологи ДСНС надали допомогу 16 людям. Внаслідок влучань ворожих безпілотників горіли житлові будинки, станція технічного обслуговування з автівками та адмінбудівля. Також пошкоджено приватні будинки та вантажні автомобілі.

