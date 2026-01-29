«Лукойл» знайшов нового покупця для своїх міжнародних активів

Для того, щоб «Лукойл» зміг укласти угоду, йому потрібно схвалення США

Російський нафтовий гігант вирішив продати закордонні активи після того, як США наклали санкції в жовтні 2025 року

Російський нафтовий гігант «Лукойл» досягнув попередньої домовленості про продаж своїх закордонних активів з американською інвестиційною компанією Carlyle. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Йдеться про продаж Lukoil International GmbH. Угода не включає активи в Казахстані, вони залишаться у власності групи «Лукойл» і продовжать працювати в рамках відповідної ліцензії, пишуть ЗМІ.

Журналісти вважають, що укладення угоди можливе за умови виконання кількох умов. Необхідно отримати необхідні регуляторні узгодження. Дозвіл на угоду з Carlyle має надати Управління з контролю за іноземними активами казначейства США (OFAC).

Варто зазначити, що угода з Carlyle не є ексклюзивною, російський нафтовий гігант продовжує переговори з іншими потенційними покупцями.

Нагадаємо, саудівська компанія Midad Energy була головним претендентом на купівлю закордонних активів «Лукойла». Мова про активи загальною вартістю близько $22 млрд. Вони включають нафтові родовища, нафтопереробні заводи та тисячі АЗС по всьому світу, які «Лукойл» планує продати через обмеження, запроваджені США у жовтні 2025 року. Ці санкції спрямовані на тиск на Росію з вимогою припинити війну в Україні.

До участі у торгах долучилися понад десяток інвесторів, серед яких зокрема і американські нафтові компанії Exxon Mobil і Chevron, а також приватна інвестиційна компанія Carlyle. За останніми даними, «Лукойл» має продати свої активи до 17 січня 2026 року, інакше вони залишаться під обмеженнями американських санкцій.

Як повідомлялося, Міністерство фінансів США тимчасово призупинило деякі санкції проти російського «Лукойла», продовживши ліцензію на роботу його мережі АЗС до кінця квітня 2026 року.

До слова, колишній старший радник Дональда Трампа Браян Ланза розпочав співпрацю з міжнародним підрозділом російської нафтової компанії «Лукойл». Ланза та його лобістська фірма долучилися до координації угоди, результатом якої стало відтермінування дедлайну на продаж іноземних активів компанії, встановленого Міністерством фінансів США.