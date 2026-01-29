Головна Світ Економіка
search button user button menu button

«Лукойл» знайшов нового покупця для своїх міжнародних активів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
«Лукойл» знайшов нового покупця для своїх міжнародних активів
Для того, щоб «Лукойл» зміг укласти угоду, йому потрібно схвалення США
фото: AP

Російський нафтовий гігант вирішив продати закордонні активи після того, як США наклали санкції в жовтні 2025 року

Російський нафтовий гігант «Лукойл» досягнув попередньої домовленості про продаж своїх закордонних активів з американською інвестиційною компанією Carlyle. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Йдеться про продаж Lukoil International GmbH. Угода не включає активи в Казахстані, вони залишаться у власності групи «Лукойл» і продовжать працювати в рамках відповідної ліцензії, пишуть ЗМІ.

Журналісти вважають, що укладення угоди можливе за умови виконання кількох умов. Необхідно отримати необхідні регуляторні узгодження. Дозвіл на угоду з Carlyle має надати Управління з контролю за іноземними активами казначейства США (OFAC).

Варто зазначити, що угода з Carlyle не є ексклюзивною, російський нафтовий гігант продовжує переговори з іншими потенційними покупцями.

Нагадаємо, саудівська компанія Midad Energy була головним претендентом на купівлю закордонних активів «Лукойла». Мова про активи загальною вартістю близько $22 млрд. Вони включають нафтові родовища, нафтопереробні заводи та тисячі АЗС по всьому світу, які «Лукойл» планує продати через обмеження, запроваджені США у жовтні 2025 року. Ці санкції спрямовані на тиск на Росію з вимогою припинити війну в Україні.

До участі у торгах долучилися понад десяток інвесторів, серед яких зокрема і американські нафтові компанії Exxon Mobil і Chevron, а також приватна інвестиційна компанія Carlyle. За останніми даними, «Лукойл» має продати свої активи до 17 січня 2026 року, інакше вони залишаться під обмеженнями американських санкцій.

Як повідомлялося, Міністерство фінансів США тимчасово призупинило деякі санкції проти російського «Лукойла», продовживши ліцензію на роботу його мережі АЗС до кінця квітня 2026 року.

До слова, колишній старший радник Дональда Трампа Браян Ланза розпочав співпрацю з міжнародним підрозділом російської нафтової компанії «Лукойл». Ланза та його лобістська фірма долучилися до координації угоди, результатом якої стало відтермінування дедлайну на продаж іноземних активів компанії, встановленого Міністерством фінансів США.

Читайте також:

Теги: нафта США росія санкції

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ніколас Мадуро та його дружина Сілія Флорес у кайданках. Їх супроводжують озброєні федеральні агенти
Венесуела після Мадуро. Анатомія режиму
7 сiчня, 15:45
Плакат, на якому пропонують до $50 млн за інформацію, що призведе до арешту Мадуро, у Лімі, Перу, 3 січня 2026 року
CNN: Топ-адвокати США розпочали боротьбу за право захищати Мадуро
4 сiчня, 04:50
Росія відправила підводний човен для супроводу танкера біля Венесуели – WSJ
Росія відправила підводний човен для супроводу танкера біля Венесуели – WSJ
7 сiчня, 03:58
У селі під Черкасами працює гімназія УПЦ МП
Під Черкасами журналісти знайшли нелегальну гімназію УПЦ МП
16 сiчня, 09:43
У США з'явилася інсталяція, присвячена таємній листівці Трампа до Епштейна
У США з'явилася інсталяція, присвячена таємній листівці Трампа до Епштейна
20 сiчня, 05:50
США затримали в Карибському морі російський танкер із «тіньового флоту»
США затримали в Карибському морі російський танкер із «тіньового флоту»
21 сiчня, 02:37
Трамп заявив, що Сполучені Штати направили значні військово-морські сили у напрямку Ірану
США направили велику флотилію у бік Ірану – Трамп
23 сiчня, 00:56
У США під час снігової бурі розбився приватний літак, є загиблі
У США під час снігової бурі розбився приватний літак, є загиблі
27 сiчня, 01:37
Губернатор Ленінградської області попросив Путіна добити Україну
Губернатор Ленінградської області попросив Путіна добити Україну
27 сiчня, 04:58

Економіка

Доходи Росії від нафти за рік скоротилися майже на чверть – FT
Доходи Росії від нафти за рік скоротилися майже на чверть – FT
Багаторічна керівниця Nokia йде з посади
Багаторічна керівниця Nokia йде з посади
«Лукойл» знайшов нового покупця для своїх міжнародних активів
«Лукойл» знайшов нового покупця для своїх міжнародних активів
Швейцарія підвищить податки для посилення обороноздатності
Швейцарія підвищить податки для посилення обороноздатності
Економіка РФ застрягає між стагнацією та інфляцією – розвідка
Економіка РФ застрягає між стагнацією та інфляцією – розвідка
Сполучені Штати розкритикували торговельну угоду ЄС з Індією
Сполучені Штати розкритикували торговельну угоду ЄС з Індією

Новини

Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
Сьогодні, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
Вчора, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
Вчора, 12:31
Молдова закликала посилити тиск на Росію після атаки дронів на пасажирський потяг
Вчора, 11:17
ЄС запустив власний захищений супутниковий зв’язок як альтернативу Starlink
Вчора, 10:35
Ще більше літаків та ракет. Франція дала обіцянку Україні
Вчора, 10:00

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua