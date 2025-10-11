Російський Волгоград атакували безпілотники

Місцеві жителі повідомляли про вибухи та роботу ППО в небі над містом

У ніч на 11 жовтня російський Волгоград опинився під обстрілом безпілотників. Про це повідомляють місцеві пабліки, пише «Главком».

Як написала тамтешня влада, у результаті падіння уламків вибито вікна у кількох багатоквартирних будинках. Одна людина отримала поранення.

На місце події оперативно прибули екстрені служби, які організували пункт тимчасового розміщення для мешканців пошкоджених квартир. Медики надають допомогу постраждалому літньому чоловіку.

Раніше місцеві жителі повідомляли про вибухи та роботу ППО в небі над містом.

Також було введено тимчасові обмеження на прийом і відправлення рейсів у місцевому аеропорту. Тим часом на південь від Волгограда, за інформацією місцевих ЗМІ, спостерігається збої в роботі кількох аеропортів, зокрема в Казані, Самарі, Саратові, Волгограді та Ульяновську.

Нагадаємо, у ніч на 9 жовтня невідомі дрони атакували Волгоградську область. Внаслідок ударів пошкоджено будівлю котельні та виникли пожежі на об’єктах паливно-енергетичного комплексу.

Також у ніч на 22 серпня дрони масовано атакували Волгоград.