Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Російський Волгоград атакували безпілотники

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Російський Волгоград атакували безпілотники
фото з відкритих джерел

Місцеві жителі повідомляли про вибухи та роботу ППО в небі над містом

У ніч на 11 жовтня російський Волгоград опинився під обстрілом безпілотників. Про це повідомляють місцеві пабліки, пише «Главком». 

Як написала тамтешня влада, у результаті падіння уламків вибито вікна у кількох багатоквартирних будинках. Одна людина отримала поранення.

На місце події оперативно прибули екстрені служби, які організували пункт тимчасового розміщення для мешканців пошкоджених квартир. Медики надають допомогу постраждалому літньому чоловіку.

Раніше місцеві жителі повідомляли про вибухи та роботу ППО в небі над містом.

Також було введено тимчасові обмеження на прийом і відправлення рейсів у місцевому аеропорту. Тим часом на південь від Волгограда, за інформацією місцевих ЗМІ, спостерігається збої в роботі кількох аеропортів, зокрема в Казані, Самарі, Саратові, Волгограді та Ульяновську.

Нагадаємо, у ніч на 9 жовтня невідомі дрони атакували Волгоградську область. Внаслідок ударів пошкоджено будівлю котельні та виникли пожежі на об’єктах паливно-енергетичного комплексу.

Також у ніч на 22 серпня дрони масовано атакували Волгоград.

Читайте також:

Теги: вибух росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни ломанулись у Китай і витрачають гроші за кордоном
Результати імпортозаміщення, або Як Путін підклав свиню росіянам
26 вересня, 16:45
Росіяни знову б’ють по інфраструктурі: що робити українцям?
Як українцям захистити критичну інфраструктуру
Вчора, 10:30
Гарантовано захисту не буває
Блекаути у Москві. Чому цього не буде і що варто розуміти українцям?
Вчора, 19:19
Атіс Клімовичс приїздить в Україну регулярно – щонайменше, шість разів на рік
Волонтер і воєнкор з Латвії Атіс Клімовичс: Найбільше вразили українські ждуни
9 жовтня, 13:05
«Лікарі прописали антидепресанти. Виготовлені в Україні, не мають побічних ефектів:)», – підписав  цей знімок Дмитро
Український журналіст, якого окупанти схопили під Києвом у 2022 році, розказав, що йому інкримінували в Росії
15 вересня, 15:58
У Білгороді пролунали вибухи
Російський Білгород атаковано ракетами
6 жовтня, 23:57
Подкопаєва: батьки – це не ті люди, хто тебе народив, а ті люди, які були з тобою разом
Олімпійська чемпіонка Подкопаєва розповіла про батька-росіянина та дитинство у Донецьку
8 жовтня, 19:17
Аби сповільнити кризові прояви в демографії та економіці, російські посадовці пропонують активніше залучати трудових мігрантів
У РФ населення скоротиться на 25%: розвідка розкрила закриті звіти
18 вересня, 12:46
Відключення світла у Чернігові після російського обстрілу
У мережі з’явилася інформація про екстрені відключення світла: Міненерго відреагувало
5 жовтня, 15:50

Соціум

Трамп пройшов медичне обстеження: оголошено результати
Трамп пройшов медичне обстеження: оголошено результати
Російський Волгоград атакували безпілотники
Російський Волгоград атакували безпілотники
Під Москвою спалахнув об'єкт «Роскосмосу» (відео)
Під Москвою спалахнув об'єкт «Роскосмосу» (відео)
У США на військовому заводі стався вибух: є загиблі та зниклі безвісти (відео)
У США на військовому заводі стався вибух: є загиблі та зниклі безвісти (відео)
Замість фронту літав на Мальдіви. Журналісти викрили сина Пєскова
Замість фронту літав на Мальдіви. Журналісти викрили сина Пєскова
Зумери у США навчилися обходити заборону на телефони в школах
Зумери у США навчилися обходити заборону на телефони в школах

Новини

В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua