Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія масовано атакувала Суми безпілотниками

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Росія масовано атакувала Суми безпілотниками
Суми атаковано безпілотниками
фото з відкритих джерел

Внаслідок удару пошкоджено об'єкти інфраструктури

У ніч на 27 серпня російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками на Суми. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на главу Сумської ОВА Олега Григорова і в.о. міського голови Сум Артема Кобзара.

Як повідомив Григоров, внаслідок удару пошкоджено об'єкти інфраструктури, але, за попередніми даними, обійшлося без жертв.

Виконувач обов'язків міського голови Сум Артем Кобзар також підтвердив, що ворог атакував обласний центр «шахедами». За його словами, влучань у житлові квартали міста не зафіксовано. 

Раніше американський лідер Дональд Трамп повідомив, що питання гарантій безпеки для України поки що не розглядалися детально, але запевнив, що США братимуть участь у цьому процесі. Про це він заявив під час спілкування з журналістами, передає «Главком».

«Ми не знаємо, якими будуть гарантії безпеки, тому що ми навіть не обговорювали деталей. Подивимося. По-перше, Європа надасть їм (Україні, – «Главком») значні гарантії безпеки, і вона повинна це зробити, тому що перебуває поруч. Але ми будемо залучені з позиції резерву, ми будемо допомагати їм», – сказав Трамп.

Як відомо, дискусії серед європейських союзників щодо можливого направлення європейських миротворчих сил в Україну в рамках майбутньої мирної угоди з Росією викликали негативну реакцію та запеклі дебати в Німеччині. Це питання розкриває історичні травми, політичні розбіжності та сумніви щодо військового потенціалу країни.

Нагадаємо, генсек НАТО Марк Рютте повідомив, що безпекові гарантії для України можуть мати два рівні. Вони повинні поєднувати як дипломатичні, так і практичні кроки для зміцнення обороноздатності країни.

До слова, глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Україна «має право на існування» лише за однієї умови. За його словами, Україна має «відпустити» тих, хто обрав Росію.

Також міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що гарантії безпеки для України мають «фактично наближатися до того, що означає членство в НАТО». За словами глави німецького МЗС, без цієї умови від України не можна вимагати поступитися своїми територіями.

Теги: росія Суми безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російська радіолокаційна станція 98Л6 «Єнісєй»
«Найжирніша ціль». Ось чому знищення РЛС «Єнісєй» у Криму є ударом по обороноздатності РФ
11 серпня, 16:45
Розширення санкцій проти «Росатому» та пов’язаних із ним структур, зокрема в європейських юрисдикціях, є нагальним завданням
Україна ввела санкції проти «Росатому»
9 серпня, 11:00
На дівчину, яка знімала відео, склали протокол
У Сочі затримано росіян, які знімали відео на тлі палаючої нафтобази
4 серпня, 09:57
Село Піщане Сумського району (ілюстративне фото)
Росіяни завдали ракетного удару по Сумському району, є загиблі
5 серпня, 11:21
У російському футболі вибухнув новий скандал
Двоє російських футболістів підозрюються у зґвалтуванні: деталі скандалу
18 серпня, 16:33
Рижов був майстром спорту Росії з вітрильного спорту
ЗСУ на фронті ліквідували ексчлена збірної Росії з вітрильного спорту
19 серпня, 16:28
Сергій Марков часто брав участь у пропагандистських шоу на російському телебаченні
Росія визнала іноагентом прокремлівського політолога
22 серпня, 17:48
Лавров виконує директиви Путіна щодо зовнішньої політики
Хто в Росії визначає курс переговорів: аналіз ISW
24 серпня, 05:19
Стубб скептично оцінив перспективи саміту України та Росії
Зустріч Зеленського з Путіним: президент Фінляндії оцінив можливість перемир’я
23 серпня, 15:58

Події в Україні

The Hill пояснив, чому Путін не завершує війну проти України
The Hill пояснив, чому Путін не завершує війну проти України
Росія масовано атакувала Суми безпілотниками
Росія масовано атакувала Суми безпілотниками
Літній наступ Росії провалився – Bild
Літній наступ Росії провалився – Bild
Лінія фронту станом на 26 серпня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 26 серпня 2025. Зведення Генштабу
ГУР: Окупанти отримують накази катувати українських військовополонених
ГУР: Окупанти отримують накази катувати українських військовополонених
Російський дрон атакував багатоповерхівку в Херсоні: є постраждалі
Російський дрон атакував багатоповерхівку в Херсоні: є постраждалі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
281K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 серпня 2025
9646
Україна зберегла єдиний ядерний бомбардувальник: яка його доля
5232
Втрати ворога станом на 26 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
4537
Росія виходить з Європейської конвенції проти катувань: що це означає насправді
2059
Виїзд за кордон для чоловіків до 22 років: уряд ухвалив рішення

Новини

Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
25 серпня, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua