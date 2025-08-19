Головна Країна Події в Україні
Ворог атакував Сумщину: є поранені

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Ворог атакував Сумщину: є поранені
Дрони атакували Сумщину
фото з відкритих джерел

Поранених чоловіків госпіталізували до лікарні

Увечері 19 серпня російські терористи вчергове завдали ударів по Сумщині. Наслідки повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, передає «Главком».

За повідомленням ОВА, ворожий безпілотник атакував селище у Середино-Будській громаді.

Внаслідок російського обстрілу поранення отримали двоє цивільних осіб. Як зазначив Олег Григоров, 54-річного чоловіка з важкими пораненнями госпіталізували до медичного закладу.

Стан чоловіка лікарі оцінюють як тяжкий. Також постраждав 40-річний мешканець, він у лікарні у стані середньої тяжкості.

Медики надають необхідну допомогу пораненим. Інформація щодо наслідків та руйнувань уточнюється.

До слова, у ніч на 19 серпня російські терористи атакували Сумщину ударними дронами. 

За повідомленням очільника Сумської ОВА, ворожий БпЛА влучив у житловий будинок у Піщанському старостаті Сумської громади. Від цинічного російського удару оселя загорілася.

Також повідомляється, що внаслідок обстрілу є постраждалі.

Нагадаємо, увечері 17 серпня окупанти завдали удару по Сумах балістичною ракетою. Внаслідок чого пошкоджено корпус Сумського державного університету.

Один із корпусів університету згорів через влучання безпілотників, а в іншому через приліт ракети поблизу вилетіли вікна на всіх поверхах. Також пошкоджені сусідній корпус та бібліотека.

