Росія атакувала Запоріжжя: є влучання у багатоповерхівку (оновлено)

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
Пошкоджений будинок внаслідок російської атаки у ніч на 24 березня
фото: Запорізька ОВА

Також у Запоріжжі розгорілися пожежі у різних районах через атаку РФ

У ніч на 24 березня російські терористи вдарили безпілотниками по Запоріжжю. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, пише «Главком».

Федоров написав, що є влучання ворожого дрона в багатоквартирний будинок. Попередньо, відомо про потерпілих.

Після влучання розгорілася пожежа у будинку
фото: Запорізька ОВА

Також надходять повідомлення про пожежі та руйнування. Відомо про руйнування торгового об'єкту, приватного будинку.

Федоров пише, що кількість пошкоджень різних об'єктів внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя збільшується.

Пошкоджений будинок
фото: Запорізька ОВА

Відомо про трьох постраждалих внаслідок російської атаки.

Наслідки ударів по Запоріжжю
фото: Запорізька ОВА

Раніше повідомлялося, що російські терористи вранці 21 березня атакували Запоріжжя. Внаслідок ворожого удару загинули двоє людей. ще двоє дітей отримали поранення. Перед цим у регіоні оголошували загрозу ударних безпілотників. Згодом стало відомо про влучання. Російський безпілотник зруйнував приватний будинок у місті.

Також у ніч проти 20 березня російська терористична армія атакувала Запорізький район. Унаслідок цього загинула 30-річна жінка. 

AP: Як еволюціонували українські дрони-перехоплювачі
Росія атакувала Запоріжжя: є влучання у багатоповерхівку (оновлено)
Лінія фронту станом на 23 березня 2026. Зведення Генштабу
Трамп призупинив удари по Ірану, РФ атакувала Дніпропетровщину. Головне за 23 березня 2026
Росіяни атакували Дніпропетровщину: серед поранених – дитина (фото)
Трагедія в Харкові: жінка вистрибнула з 13-го поверху через пожежу
