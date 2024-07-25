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Росія через місяць стане в оборону – командувач Нацгвардії

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Росія через місяць стане в оборону – командувач Нацгвардії
Олександр Півенко оцінив ситуацію на фронті
фото: Національна гвардія України

За словами командувача Нацгвардії, за місяць росіяни не зможуть вести активні штурми на одразу багатьох напрямках

Російські війська через місяць-півтора не зможуть вести активні штурми на одразу багатьох напрямках та стануть в оборону. Про це заявив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко в інтерв'ю Укрінформу. 

«Важко. Але ж наступальні можливості противника не безмежні, та й скільки вони зазнають втрат… Я думаю, ще місяць-півтора - і вони не зможуть вести активні штурми на одразу багатьох напрямках і стануть в оборону в будь-якому випадку. А нам за цей час потрібно сформувати наші підрозділи, підготувати», – заявив Півенко, відповідаючи на питання, як він оцінює ситуацію на фронті.

За його словами, потрібно шукати слабкі місця ворога і обходити сильні.

«Треба адаптуватися, міняти модель управління, ставити задачі: якщо так не працює – пробувати асиметрично. Але кардинально все не зміниш, на все потрібен час, особливо, якщо говорити про системні зміни», – заявив він.

Відповідаючи на питання щодо даних від західних аналітиків про те, що ситуація з фортифікаціями в Україні, нарешті, покращується, Півненко сказав, що коли стаєш в оборону, потрібно зариватися, причому робити це капітально.

«Ми на цьому робимо акцент. Ми маємо розуміти, що є лінії оборони, є безпосередньо ті фортифікації, які роблять бійці і наші інженерні підрозділи самостійно. Якщо буде нормально обладнана позиція, то шансів на її виживання набагато більше. А ще потрібні ж запасні позиції. Коли ми вигнали ворога з Харківщині (у 2022-му році), смуга оборони нашої бригади була близько 70 км. Але ми підвозили матеріали, обладнували, укріплювали позиції», - зазначив командувач.

Півненко висловив думку, що у будь-якому випадку Україна вистоїть. Водночас, за його словами, потрібно розвиватися.

«Якщо ми будемо постійно на крок попереду і думати про майбутнє, то все буде нормально. Найважливіше, що може бути зараз - це підготовка, розвиток навчальних центрів, закупівлі озброєння, військової техніки, виробництво нашою країною військової техніки, дронів, бронетехніки, засобів ППО, ПЗРК, боєприпасів», – сказав він.

Командувач Національної гвардії додав, що вони працюють над створенням резервів і вчаться.

«І наше завдання як військових – мати боєздатні підрозділи, бригади, які здатні ефективно виконувати завдання на фронті, здатні обороняти нашу державу», – заявив Олександр Півненко.

Нагадаємо, на війні проти України, за оцінками влади Німеччини, загинули або були поранені 350 тисяч російських солдатів. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Як повідомлялося, на півночі Харківської області з початку наступу окупанти втратили у Вовчанську більшу частину 138 мотострілецької бригади та «сточили» два танкові полки - 83-й та 157-й. 

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Теги: фронт ворог війна озброєння

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