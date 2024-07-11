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Україна може перемогти Росію та має для цього план – Умєров

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Україна може перемогти Росію та має для цього план – Умєров
Міністр оборони України Рустем Умєров
фото: Рустем Умєров

Умєров: «Росія вже екскалює цю війну. Тому нам потрібно більше ППО й зброї для захисту наших людей»

Українська влада має план перемоги у війні проти Російської Федерації, однак країні необхідно більше зброї для реалізації цього плану. Про це в інтерв’ю телеканалу Fox News заявив міністр оборони України Рустем Умєров. 

«Ми в змозі перемогти. У нас є план. Ми публічно говоримо, що нам потрібно більше зброї. І вагання щодо передачі цієї зброї та вагання щодо надання Україні дозволу (бити по цілях в РФ – «Главком») займає час, а час є вирішальним. Але ми в змозі це  зробити», – сказав він.

За його словами, Україна використовуватиме дозвіл на ураження цілей по Росії на невеликих дистанціях лише по військових об’єктах. 

«Росія вже екскалює цю війну. Вони не рахуються з людьми, і тому вони атакують лікарні та інші цивільні об’єкти. Ми хочемо захистити людей. Ми хочемо вражати лише військові цілі. Вони обстрілюють наші міста й критичну інфраструктуру, вбиваючи людей. Тому нам потрібно більше ППО й зброї для захисту наших людей», – додав Умєров.

Нагадаємо, США обговорюють з Україною дозвіл на застосування американської далекобійної зброї для ударів по території Росії. Про це сказав заступник помічника державного секретаря США Крістофер Сміт в коментарі «Голосу Америки».

Також відомо, що новопризначений прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер на Саміті НАТО у Вашингтоні заявив, що Україна може використовувати ракети Storm Shadows для удару по Росії. Про це повідомляє Bloomberg.

Нині триває 868-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: росія міністр війна військові Україна влада Рустем Умєров

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