Шольц назвав втрати Росії у війні

Шольц заявив, що РФ втратила на війні проти України понад 350 тис. загарбників

Олаф Шольц: «350 тис. російських солдатів або загинули, або отримали тяжкі поранення. І щодня ця кількість зростає на тисячу і більше»

На війні проти України, за оцінками влади Німеччини, загинули або були поранені 350 тисяч російських солдатів. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, якого цитує DW.

Шольц заявив, що заради захоплення додаткових квадратних метрів української території російський диктатор Володимир Путін вбиває мирних жителів, а також відправляє на смерть сотні тисяч російських солдатів.

«За нашими даними – хоча точні цифри невідомі – 350 тис. російських солдатів або загинули, або отримали тяжкі поранення. І щодня ця кількість зростає на тисячу і більше», – сказав канцлер Німеччини.

Як повідомлялося, на півночі Харківської області з початку наступу окупанти втратили у Вовчанську більшу частину 138 мотострілецької бригади та «сточили» два танкові полки – 83-й та 157-й.

Штатна чисельність мотострілецьких бригад у РФ становить до 5000 особового складу, а у танкових полків – 94 одиниці техніки.

Російські бригади на цій ділянці фронту іноді втрачають по декілька десятків окупантів на день. Це підтверджують радіоперехоплення загарбників і самі полонені. Через таку ситуацію ворог змушений вводити нові резерви або перекидати підрозділи з інших напрямків.