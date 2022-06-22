Росія готується перекинути на Донбас багато резервних підрозділів – британська розвідка

Окупанти намагаються охопити район Сєвєродонецька через Ізюм на півночі та Попасну на півдні

Російські загарбники зазнають на Донбасі великих втрат. Швидше за все, вони готується до спроби розгорнути там велику кількість резервних підрозділів. Про це йдеться у звіті розвідки Великої Британії.

У відомстві зазначають, що тривають сильні обстріли тривають, оскільки Росія намагається охопити район Сєвєродонецька через Ізюм на півночі та Попасну на півдні.

«Інтенсивні обстріли тривають, оскільки Росія намагається захопити район Сєвєродонецька через Ізюм на півночі та Попасну на півдні. Росія, швидше за все, готується до спроби розгорнути велику кількість резервних підрозділів на Донбасі», – йдеться у повідомленні.

За даними британської розвідки, висока ймовірність того, що сили «ДНР» оснащені застарілим озброєнням і технікою. «З обох сторін здатність формувати і розгортати резервні підрозділи на фронті, ймовірно, стає все більш важливою для результату війни», – відзначили в міністерстві.

Раніше у британські розвідці повідомили про втрати бойовиків «ДНР» у війні проти України.

Нагадаємо, триває 119-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти продовжують завдавати ракетних і авіаційних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території України. На фронті найгірша ситуація на Луганщині.