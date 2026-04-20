Росія готує психологів для посилення тиску на в’язнів в окупації

Психологів навчають методам морального зламу, системного тиску та примусового нав’язування кремлівських ідеологічних наративів

Російська Федерація розпочала масштабну підготовку фахівців пенітенціарної психології для роботи в місцях несвободи на тимчасово окупованих територіях України. Про це пише «Главком» із посиланням на Центр національного спротиву.

Спеціалізовані курси та заходи проводяться на базі Академії ФСВП РФ із залученням російських наукових центрів. Головним завданням навчання є впровадження нових методик маніпулятивного впливу на утримуваних осіб.

За даними ЦНС, за цими програмами стоять російські спецслужби. Психологію в даному контексті використовують не для реабілітації, а як засіб придушення особистості. Персонал навчають методам морального зламу, системного тиску та примусового нав’язування кремлівських ідеологічних наративів.

Окупанти роблять ставку на професійну «корекцію» свідомості, що включає штучну ізоляцію та постійну психологічну обробку. Метою таких дій є примус ув'язнених до колаборації або повної відмови від власних переконань. Таким чином, пенітенціарна система на захоплених територіях остаточно трансформується у репресивний механізм, де психологічний терор доповнює фізичне насильство.

Як відомо, на тимчасово окупованих територіях Донецької області стрімко зростає кількість випадків сексуального насильства над неповнолітніми, вчиненого російськими військовими та силовиками.

ЦНС отримав доступ до внутрішньої документації так званого «міністерства освіти ДНР», яка підтверджує критичні масштаби проблеми. Згідно з розпорядженням, навчальні заклади зобов’язали сформувати закриті реєстри підлітків, які стали жертвами сексуальних злочинів або вчинили спроби самогубства протягом 2024-2025 років.

До слова, на тимчасово захоплених територіях Херсонської області зафіксовано нову хвилю силових рейдів. Окупаційні підрозділи активізували перевірки та затримання мешканців у Генічеську, Скадовську, Новій Каховці та інших населених пунктах.