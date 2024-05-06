Росія, ймовірно, готує обстріл української енергетики: деталі від Повітряних сили

Зараз у Повітряних силах спостерігають, як ворог знову активізувався, натомість почавши менше використовувати своїх ракет різних типів

Ілля Євлаш: «Противник зараз аналізує результати, які він наніс протягом останніх місяців по нашій енергетиці»,

Російські загарбники, найімовірніше, готують масований обстріл по енергетиці України. Саме тому наразі спостерігається відносне затишшя атак РФ. Про це повідомив спікер Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

«Найімовірніше, що ворог планує та готується до проведення наступних атак. Ми не можемо знати напевне їх стратегічний задум. Однак найімовірніше, що зараз противник зараз аналізує результати, які він наніс протягом останніх місяців по нашій енергетиці», – сказав спікер Повітряних сил.

Як зауважив Євлаш, імовірно, ворог вважає, що певні його цілі досягнуто. Проте для того, аби проводити з більшою періодикою атаки, йому необхідно накопичувати свої ракети.

«Він (ворог – «Главком») не може використовувати все під нуль. Зокрема має залишатися якийсь стратегічний запас. Тому ми бачимо зараз таке дещо затишшя. Перед тим ми бачили певним чином невикористання безпілотників типу «Шахед», – сказав він.

Зараз у Повітряних силах спостерігають, як ворог знову активізувався, натомість почавши менше використовувати своїх ракет різних типів.

«Однак також ще серйозною проблемою залишається використання КАБів», – наголосив Євлаш.

Російські удари по енергетиці

Цієї весни Росія активізувала удари по енергетиці України. Зокрема, цілями росіян стали великі ТЕС та ТЕЦ. Так, нещодавно, окупанти знищили ракетами Трипільську ТЕС у Київській області, а також ТЕЦ-5 у Харкові та Зміївську ТЕС у Харківській області.

Нагадаємо, вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну – застосували 13 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України було знищено 12 цих ударних БпЛА. Загалом, ворог завдав дві ракетних та 120 авіаційних ударів, здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.