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Обстріл Білгорода: кількість загиблих та поранених значно зросла

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Обстріл Білгорода: кількість загиблих та поранених значно зросла
30 грудня у Білгороді лунали потужні вибухи
фото з соцмереж

Місцева влада каже про 109 поранених

30 грудня російський Білгород зазнав масованого удару. Унаслідок 22 людини загинули, ще 109 – поранені. Про це заявив губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков.

«Збільшилася кількість загиблих після вчорашнього обстрілу Білгорода, їх стало 22. Один із постраждалих помер уночі в лікарні», – сказав губернатор.

За його словами, ще 109 осіб дістали поранення, з них 25 важкі. Також нібито постраждало 30 багатоквартирних будинків, 381 квартира, кілька приватних будинків і багато машин. 

Нагадаємо, вдень 30 грудня в центрі російського Білгорода пролунали потужні вибухи. Повідомлялося, що влучання нібито відбулося в житловий сектор і в районі торгового центру «Маяк», де зазвичай проводяться новорічні заходи. Під удари також потрапило селище Уразове Валуйського міського округу. Там нібито є пряме влучання в будівлю фізкультурно-оздоровчого комплексу, також пошкоджено приблизно 20 приватних домоволодінь і лінію електропередачі.

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Теги: поранення Білгород обстріл

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