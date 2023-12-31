Велика Британія назвала винних у смерті росіян

Відповідальність за смерть росіян несе російський диктатор

Велика Британія вказала Росії, що звинувачувати в загибелі своїх громадян слід передусім президента РФ Володимира Путіна. Про це заявив політичний координатор постійного представництва Великої Британії при ООН Том Фіппс на на засіданні Ради Безпеки ООН, скликаному в суботу на запит Москви через обстріл Білгорода.

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«Якщо Росія хоче, щоб когось звинуватили в загибелі росіян у цій війні, то слід починати з президента Путіна. Президент Путін несе відповідальність за відправку багатьох тисяч російських військовослужбовців на безглузду смерть», – підкреслив Фіппс.

Фіппс також нагадав, що в 2022 році Путін заявив, що його вторгнення має зупинити «геноцид» на Донбасі, проте Міжнародний суд ООН відкинув ці звинувачення, наказавши Росії негайно припинити своє вторгнення.

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«Справжні цілі Росії були розкриті, коли вона зробила спробу подальшої незаконної анексії території України. Не зумівши перемогти Україну у воєнному відношенні, Росія перейшла до невибіркових нападів на цивільне населення», – зазначив він.

Фіппс наголосив, що війну розпочала Росія, а Україна має повне право захищати себе.

Нагадаємо, представник Росії в ООН Дмитро Полянський заявив, що його країна вимагає проведення екстреної зустрічі Радбезу ООН. Він звинуватив Україну у «вбивстві мирних жителів» за допомогою боєприпасів з Чехії і вимагав присутності посла Чехії при ООН на засіданні. Чехія відмовилася брати участь в засіданні.

30 грудня в центрі російського Білгорода пролунали потужні вибухи. Повідомлялося, що влучання нібито відбулося в житловий сектор і в районі торгового центру «Маяк», де зазвичай проводяться новорічні заходи. Під удари також потрапило селище Уразове Валуйського міського округу. Там нібито є пряме влучання в будівлю фізкультурно-оздоровчого комплексу, також пошкоджено приблизно 20 приватних домоволодінь і лінію електропередачі.

В українських спецслужбах кажуть, що причиною вибухів у російському Білгороді є робота російської протиповітряної оборони.