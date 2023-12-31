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Велика Британія назвала винних у смерті росіян

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Велика Британія назвала винних у смерті росіян
Політичний координатор постійного представництва Великої Британії при ООН Том Фіппс
фото: скріншот

Відповідальність за смерть росіян несе російський диктатор

Велика Британія вказала Росії, що звинувачувати в загибелі своїх громадян слід передусім президента РФ Володимира Путіна. Про це заявив політичний координатор постійного представництва Великої Британії при ООН Том Фіппс на на засіданні Ради Безпеки ООН, скликаному в суботу на запит Москви через обстріл Білгорода.

«Якщо Росія хоче, щоб когось звинуватили в загибелі росіян у цій війні, то слід починати з президента Путіна. Президент Путін несе відповідальність за відправку багатьох тисяч російських військовослужбовців на безглузду смерть», – підкреслив Фіппс.

Фіппс також нагадав, що в 2022 році Путін заявив, що його вторгнення має зупинити «геноцид» на Донбасі, проте Міжнародний суд ООН відкинув ці звинувачення, наказавши Росії негайно припинити своє вторгнення. 

«Справжні цілі Росії були розкриті, коли вона зробила спробу подальшої незаконної анексії території України. Не зумівши перемогти Україну у воєнному відношенні, Росія перейшла до невибіркових нападів на цивільне населення», – зазначив він.

Фіппс наголосив, що війну розпочала Росія, а Україна має повне право захищати себе.

Нагадаємо, представник Росії в ООН Дмитро Полянський заявив, що його країна вимагає проведення екстреної зустрічі Радбезу ООН. Він звинуватив Україну у «вбивстві мирних жителів» за допомогою боєприпасів з Чехії і вимагав присутності посла Чехії при ООН на засіданні. Чехія відмовилася брати участь в засіданні.

30 грудня в центрі російського Білгорода пролунали потужні вибухи. Повідомлялося, що влучання нібито відбулося в житловий сектор і в районі торгового центру «Маяк», де зазвичай проводяться новорічні заходи. Під удари також потрапило селище Уразове Валуйського міського округу. Там нібито є пряме влучання в будівлю фізкультурно-оздоровчого комплексу, також пошкоджено приблизно 20 приватних домоволодінь і лінію електропередачі.

В українських спецслужбах кажуть, що причиною вибухів у російському Білгороді є робота російської протиповітряної оборони.

Теги: Радбез ООН Велика Британія обстріл геноцид росія

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