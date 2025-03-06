Як вплине призупинення обміну розвідданими США з Україною: аналіз ISW

США надавали Україні оперативні розвідувальні дані як для оборонних, так і для наступальних цілей

За словами джерела Sky News, обмін розвідданими повністю не припинився

Призупинення обміну розвідданими США з Україною зашкодить здатності України захищатися від тривалих нападів Росії на військові та цивільні цілі.

Українські сили використали свою здатність наносити удари всередині Росії та знищувати значні обсяги військової техніки, щоб посилити тиск на Росію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті йдеться, що українські удари по російських складах ракет і боєприпасів раніше зменшували тиск на українські сили на лінії фронту, не дозволяючи російським військам використовувати свою артилерійську перевагу для досягнення перемог.

Зазначено, що удари по військових об’єктах у Росії також відштовхнули операції російської авіації далі від України в російський тил, перешкоджаючи здатності Росії наносити бомбові та ракетні удари по українських передових позиціях з російського повітряного простору.

«Нездатність України завдати ударів ATACMS і HIMARS по російським системам протиповітряної оборони в Росії та на окупованій Україні, ймовірно, вплине на те, наскільки близько до лінії фронту російські пілоти готові діяти, і розширить можливості Росії ефективно використовувати плануючі бомби як проти прифронтових районів, так і поблизу тилових українських міст», – йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що припинення будь-якого обміну розвідувальними даними США з Україною дозволить російським військам посилити свої безпілотні та ракетні удари по українському тилу, що вплине на мільйони українських цивільних осіб і зростання оборонно-промислової бази України.

Аналітики зазначають, що самодостатня українська оборонно-промислова база дозволила б Україні захищати себе в довгостроковій перспективі за різко скороченої іноземної військової допомоги.

Також в ISW підсумували, що це в основних інтересах національної безпеки Америки, щоб Україна могла продовжувати свої зусилля щодо самодостатності.

Нагадаємо, що директор ЦРУ Джон Реткліфф заявив, що США тимчасово зупинили надання Україні зброї та розвідувальних даних. Реткліфф зазначив, що із нетерпінням чекає зняття паузи та роботи з Україною в напрямку миру після отримання листа, адресованого президентові США Дональду Трампу.

До слова, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Майклом Волцом. У ефірі Fox News радник Трампа сказав, що був «дуже задоволений розмовою» з Єрмаком.

Водночас, за словами джерела Sky News, обмін розвідданими повністю не припинився, назвавши процес «вибірковим».

США продовжуватимуть надавати Україні розвіддані, що можуть бути використані для ударів по російських силах на окупованих територіях. «Це відбувається вибірково. Щодо можливості завдавати шкоди на території Російської Федерації», – казав співрозмовник Sky News.