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Петро Олещук Політолог

США призупинили постачання зброї та розвідданих Україні: що це означає?

glavcom.ua
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Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні
фото: depositphotos.com

Чому США зупинили передачу розвідданих і постачання зброї

Директор ЦРУ Джон Реткліфф заявив, що США призупинили постачання зброї та розвідувальних даних в Україну.

Реткліфф каже, що він з «нетерпінням чекає зняття паузи та роботи з Україною у напрямку миру після листа до Трампа».

Що це означає на практиці?

Зброя від США – це зараз навіть не стільки прямо про фронт, де велику роль відіграють дрони, та й працюють різні альтернативні американським інструменти постачання снарядів.

Зброя від США прямо зараз – це про засоби ППО, про ракети для «Patriot», які є єдиним засобом захисту українських міст від російської та північнокорейської балістики.

Щодо даних розвідки.

США надавала дані про виліт стратегічних бомбардувальників агресора, розташування балістичних установок, а також дані про маршрути безпілотників.

У першій половині дня американські ЗМІ повідомляли, що мова лише про дані розвідки, які дозволяли українцям завдавати удари по території РФ. Це, звісно, теж дуже важливо, адже санкції, які накладали на російські НПЗ ССО, СБУ та інші українські спецслужби спільними зусиллями уже були вагомим фактором стримування.

Зрозуміло, що росіянам це дуже не подобалося, але американці вчасно прийшли їм на допомогу.

Але у другій половині дня ті ж ЗМІ повідомили, що мова про усі розвіддані. Британські ЗМІ повідомили, що США заборонили передавати українській стороні розвіддані, які Великобританія одержує від США.

Отже, Україну позбавляють засобів ППО, які захищають міста, позбавляють даних, які впливають на ефективність ППО. До моменту, коли Україна погодиться прийняти умови переговорів з РФ. «Рухатися до миру» у термінології команди Трампа.

Фактично, усміхнений директор ЦРУ каже українцям: або давайте швидко все підписуйте, або будете ще більше трупів відкопувати під завалами ваших будинків. Стаючи співучасником терористичної держави «Росія».

Що ж, фіксуємо.

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Джерело
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Теги: росія санкції Україна війна

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Петро Олещук

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