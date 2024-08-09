Операція в Курській області: ЗСУ захопили склади та боєприпаси біля Суджи

Братчук сказав, що українські військові збираються не лише наступати у Курській області, а й утримувати свої позиції там

ЗСУ захопили біля міста Суджи Курської області РФ склади та боєприпаси, які призначалися для наступу росіян на Сумську область. Про це повідомляє речника Української добровольчої армії «Південь» Сергій Братчук в коментарі Nexta.

«В Суджанському районі захоплені склади з матеріально-технічним забезпеченням та боєприпасами, які призначалися для групи військ «Північ», яка мала наступати на Сумщині», – йдеться у заяві.

Братчук додав, що українські військові збираються не лише наступати у Курській області, а й утримувати позиції. Тому для будівництва фортифікацій була пригнана спеціальна техніка.

До слова, російське Міністерство оборони показало відео з перекиданням резервів у Курську область для відбиття українського наступу. На одній з цих вантажівок видно тактичний знак окупантів, які воюють на Харківщині.

Нагадаємо, у Курській області бойові дії ведуться «за кілька десятків кілометрів» від Курчатова, де розташована Курська атомна електростанція. ЗСУ взяли населені пункти Козачія Локня, Мирний, Круглик і Бондарівка. На півдні українські з'єднання увійшли в Мартинівку і зв'язали там війська в бою. Одночасні бої велися при вході в Коренево, а також робилися спроби зайняти Ольгівку з Крем'яним.

Також є інформація, що окремі підрозділи ЗСУ перебувають приблизно за 30 км від Курчатова, де розташована Курська атомна електростанція. Як пишуть пропагандистські воєнкори, найбільшою проблемою в організації оборони на Курському тактичному напрямку залишається роздробленість підрозділів та відсутність належної кількості сил.

Як повідомлялося, заступник командувача Центру розвідки Міноборони Естонії Янек Кессельманн вважає, що через неготовність до бойових дій у Курській області Росія буде змушена передислокувати свої війська з низки інших напрямків.

До слова, Міністерство оборони РФ вже не заперечує, що бої у Курській області РФ дійшли до міста Суджа.