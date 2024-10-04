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Повітряна тривога в Києві та більшості областей тривала пів години

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Повітряна тривога в Києві та більшості областей тривала пів години
ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння
ілюстрація: glavcom.ua

Небезпека оголошувалася через загрозу балістики

О 9:22 в Києві оголошувалася повітряна тривога. За кілька хвилин небезпека охопила більшість областей України. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

Мешканцям «почервонілих» областей слід перебувати в укриттях і дотримуватись інформаційної тиші.

О 9:54 – відбій тривоги майже в усій Україні. Небезпека лишається на Сумщині, Харківщині та Донеччині.

Мапа повітряних станом на 9:27 мала такий вигляд:

Повітряна тривога в Києві та більшості областей тривала пів години фото 1

Нагадаємо, що в ніч на 4 жовтня російські загарбники атакували столицю дронами. У місті працювала протиповітряна оборона та лунали вибухи. У Дарницькому районі сталося загоряння на балконі квартири на восьмому поверсі багатоповерхівки.

Крім того, вчора ввечері російські війська здійснили чергову атаку на Сумську громаду за допомогою дронів-камікадзе «Шахед». В результаті обстрілу постраждали вісім людей.

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Теги: Україна тривога ракетна атака

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