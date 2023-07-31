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Росія примусово мобілізувала до 60 тис. українських чоловіків

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Росія примусово мобілізувала до 60 тис. українських чоловіків
Андрій Черняк: Росія не вважає мешканців Донеччини та Луганщини за людей
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Росіяни викрадали людей з вулиць на окупованих територіях

Росія від початку 2022 року примусово мобілізували до своєї армії від 55 тис. до 60 тис. чоловіків на окупованих територіях України. Про це повідомив представник ГУР Міноборони України Андрій Черняк.

Черняк зазначив, що російські загарбники проводили на окупованих українських територіях «насильницьку мобілізацію», зокрема ловили людей просто на вулицях.

«Вони приходили на ті нечисельні підприємства, які ще працювали, і примусово забирали людей – просто переодягали та відправляли на фронт. Обіцяли, мовляв будете на другій, на третій лінії, а насправді люди потрапляли на передову», – розповів представник ГУР.

Черняк також повідомив, що росіяни заганяють до свого війська і студентів з окупованих територій України: «Людина зранку пішла на заняття і через два дні вона вже воює».

«Власне кажучи, Росія не вважає мешканців Донеччини та Луганщини за людей, тому окупантам абсолютно все одно, закони не діють. Єдина реальна можливість (вижити – «Главком») – одразу, за першої ж можливості здатися в полон», – розповів Черняк.

Нагадаємо, що росіяни готуються до нової хвилі примусової мобілізації на півдні України.

До слова, держдума в авральному порядку міняє правила мобілізації. Росія планує збільшити вік призовників. Нові поправки дозволять збільшити кількість росіян, що підлягають призову, щонайменше на 2,3 млн осіб – держдума шукає нове «гарматне м’ясо», тож готує зміни для призовників.

Також було змінено граничний вік перебування у запасі деяких категорій громадян у РФ, які мають військові звання – він зростає на п'ять років. Йдеться про солдатів, матросів, сержантів, старшин, прапорщиків або мічманів. Для тих, хто належить до першого розряду, граничний вік підвищується з 35 до 40 років, до другого – з 45 до 50 років, до третього – з 50 до 55 років.

Крім того, Путін змінив граничний вік для військових у запасі. Тепер для старших офіцерів він становитиме 65 років, для молодших офіцерів – 60 років, для тих, хто має інші звання, – 55 років. Граничний вік перебування у мобілізаційному резерві для вищих офіцерів запасу зберігається лише на рівні 70 років.

Теги: мобілізація росія окуповані території

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