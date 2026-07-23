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У Румунії помер моряк із судна, атакованого Росією в Чорному морі

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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У Румунії помер моряк із судна, атакованого Росією в Чорному морі
Судно прямувало з Єгипту до України
фото: Vesselfinder

 Ще двоє постраждалих моряків залишаються у відділенні інтенсивної терапії

Один із моряків, поранених унаслідок російської атаки на судно GAS LISBON поблизу узбережжя Румунії, помер у лікарні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Romania Journal.

Загиблий був одним із трьох членів екіпажу, яких госпіталізували після інциденту в Чорному морі. «Він отримав інгаляційну травму, і в нього розвинулося легеневе ускладнення, пов’язане з цією травмою, що призвело до його смерті», – повідомив директор медичного закладу повіту Тулча Тудор-Іон Нестасеску.

За словами медика, інші поранені перебувають у стабільному стані, а їхньому життю нічого не загрожує. «Вони отримують інтенсивну терапію, але не потребують переведення до інших медичних закладів», – зазначив Нестасеску.

Обидва моряки, які вижили, є громадянами Філіппін. Усіх трьох членів екіпажу госпіталізували після пожежі на комерційному судні.

GAS LISBON вийшло з єгипетського порту Александрія та прямувало до українського Рені, проходячи через виключну економічну зону Румунії. Судно перевозило майже 3,8 тисяч тонн пропану та перебувало приблизно за 20 морських миль від рукава дельти Дунаю Сфинту-Георге.

Остаточні обставини інциденту наразі ще встановлюють. Раніше президент Румунії Нікушор Дан повідомив про ураження танкера поблизу узбережжя країни. Судно прямувало до України та після атаки загорілося. За словами румунського лідера, інцидент міг бути пов’язаний із російською агресією.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав атаку на Gas Lisbon черговим проявом російського терору. За його словами, удар по цивільному судну загрожує свободі судноплавства, безпеці в Чорному морі та східному флангу НАТО. Сибіга закликав посилити санкції проти Росії та притягнути її до відповідальності за напад.

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Теги: росія Румунія Чорне море

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