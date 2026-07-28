Не лише торгівля: для чого насправді Росія й КНДР будують перший автоміст

Автомобільний перехід за $100 млн може спростити непомітне переміщення військових ресурсів між союзниками

За оцінками дослідників, новий маршрут може мати не лише торговельне, а й військово-логістичне значення для співпраці Москви та Пхеньяна. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

Міст через річку Туманна має довжину близько одного кілометра та ширину сім метрів. Він розрахований на дві смуги руху й є частиною більшого транспортного переходу завдовжки 4,7 км, до якого також входять під’їзні дороги. Російська та північнокорейська влада не приховують будівництва об’єкта. Вони заявляють, що міст має сприяти розвитку торгівлі та туризму між країнами.

Водночас українська правозахисна організація Truth Hounds вважає, що основна мета проєкту може бути іншою. За даними дослідників, автомобільний перехід може створити непомітний логістичний коридор для військових потреб.

Керівник дослідження Назар Мюхун пояснив, що автомобільні маршрути складніше контролювати за допомогою супутникового спостереження, ніж залізничні перевезення. За його словами, мережа автомобільних доріг у Росії та КНДР значно ширша, а вантажівки можуть змінювати маршрути та місця завантаження.

Крім того, дослідники зазначають, що вантажівки швидше завантажувати та розвантажувати, а їхні маршрути складніше відстежувати. На відміну від залізничних вагонів, які можуть вказувати на характер вантажу, автомобільні перевезення залишають менше візуальних ознак для аналізу супутникових знімків.

У Truth Hounds заявили, що економічне пояснення будівництва мосту виглядає непереконливо. За їхніми оцінками, створення переходу коштувало понад $100 млн, тоді як обсяг торгівлі між Росією та КНДР у 2024 році становив близько $34 млн.

Також дослідники звернули увагу на обмежені можливості туристичного використання нового маршруту. Поїздки російських громадян до Північної Кореї суворо контролюються та переважно відбуваються у складі організованих груп. Очікується, що у 2025 році КНДР відвідають близько 10 тис. російських туристів, а столиця країни Пхеньян розташована більш ніж за 500 км від нового переходу.

У Truth Hounds дійшли висновку, що міст варто розглядати як стратегічний інфраструктурний об'єкт. На думку організації, він може використовуватися для переміщення військових, будівельних бригад та посадовців із КНДР до Росії, а також для передачі російських технологій і ресурсів у зворотному напрямку.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія планує залучити ще 30 тисяч військових із Північної Кореї для війни проти України. За його словами, підготовка до їхнього прийому триває у Воронезькій області РФ із червня. Також він повідомив про можливу передачу Москві нових пускових установок для балістичних ракет із КНДР.