Окупанти розмістили окопи поруч із дитсадком у Криму

Супутникові знімки свідчать, що російські військові облаштували оборонні траншеї безпосередньо біля школи та дитячого садка на окупованому півострові

Російські військові облаштували систему оборонних траншей безпосередньо біля дитячого садка та школи в окупованому Криму. Про це свідчать супутникові знімки Planet Labs, які проаналізували журналісти. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Радіо Свобода».

За даними журналістів, фортифікації розташовані поблизу дитячого садка «Теремок» і середньої школи у селі Чкалове Білогірського району Автономної Республіки Крим.

Аналіз супутникових даних свідчить, що російські військові могли використовувати цю територію щонайменше з кінця липня 2023 року.

Порівняння знімків, зроблених 4 та 27 липня 2023 року, показує, що саме в цей проміжок часу поруч із навчальними закладами з'явилася система оборонних траншей.

Журналісти зазначають, що масштабне будівництво фортифікаційних споруд на території окупованого Криму розпочалося ще у квітні 2022 року. За їхніми даними, російська армія готувала ці оборонні рубежі для можливого контрнаступу Збройних сил України на півострів.

Автори розслідування звертають увагу, що розміщення військової інфраструктури поряд із цивільними об'єктами може наражати мирне населення, зокрема дітей, на додаткову небезпеку.

Нагадаємо, дитячий табір «Артек» в окупованому Криму раніше зіткнувся з проблемами після серії атак на півострів. За повідомленнями російських ЗМІ, частину дітей не допустили до табору, а окремі зміни могли бути скасовані. Автобус із дітьми, який прямував до «Артеку», розвернули до Керчі без пояснення причин, після чого частину школярів тимчасово розмістили в одному з місцевих навчальних закладів.