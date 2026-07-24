Російська влада назвала число загиблих на заводі у Кірові

Губернатор також повідомив про ліквідацію пожежі та заборону публікувати фото й відео наслідків атаки

Щонайменше 6 людей загинули, ще 32 людини дістали поранення, про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву губернатора Кіровської області Олександра Соколова.

Зазначимо, що оприлюднені російською владою офіційні цифри можуть не відображати реальної кількості жертв.

За словами Соколова, постраждалим надають необхідну медичну допомогу – від амбулаторного лікування до госпіталізації. Соколов також повідомив, що пожежу на підприємстві вже ліквідували. За його словами, у районі відновили водо- та електропостачання, а фахівці обстежують прилеглі житлові будинки.

Окремо губернатор нагадав, що в Кіровській області діє заборона на публікацію в соцмережах, ЗМІ та інших інформаційних ресурсах фото, відео й іншої інформації про атаки та їхні наслідки, якщо вони дають змогу ідентифікувати місце удару, об'єкт або характер пошкоджень. Раніше російські силовики вже затримали 19-річну жительку Краснодара після того, як у її телефоні знайшли відео з наслідками атаки безпілотників на логістичний центр Wildberries.

Нагадаємо, у ніч проти 24 липня під удар потрапило підприємство російського авіаційно-оборонного комплексу «Авіатек» у Кірові. Завод виробляє авіаційне обладнання та компоненти для озброєння РФ, зокрема бере участь у виробництві ЗРК «Тор» і крилатих ракет Х-101 та Х-59М2/Х-59М2А.

Пізніше співвласник і головний інженер української компанії Fire Point Денис Штілерман опублікував натяк, що удар по підприємству могли завдати українські крилаті ракети FP-5 «Фламінго».