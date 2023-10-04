Греція запропонувала свої порти для експорту українського зерна

Розроблений Грецією план передбачає транспортування продукції потягом через Румунію та Болгарію

Греція готова надати альтернативний маршрут для експорту української пшениці та інших зернових через свої північні порти Салоніки та Александруполіс. Країна вже обговорила цей план зі своїми партнерами з ЄС та країнами поза блоком. Про це заявив міністр закордонних справ країни Джордж Герапетріт під час засідання міністрів із закордонних справ на Раді ЄС, яка відбулася в Києві, передає Kathimerini.

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Видання пише, що оскільки укладена за посередництва Туреччини угода про експорт українських зернових через чорноморські порти країни наразі не працює, багато кулуарної роботи присвячено пошуку альтернатив, адже Україна життєво важлива для світового постачання зернових.

Герапетріт сказав своїм колегам з ЄС, що Греція готова зробити свій внесок у вирішення проблеми, і акцентував увагу на «величезних наслідках» розвалу угоди з Росією, особливо для країн Глобального Півдня.

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Розроблений Грецією план передбачає транспортування продукції потягом через Румунію та Болгарію до портів Салонік і Александруполісу, а комерційні кораблі, що належать Греції, відіграватимуть дуже важливу роль у транспортуванні зерна.

Повідомляється, що хоча грецькі порти спроможні прийняти необхідні для транспортування обсяги зерна, існують обмеження пропускної здатності залізничної мережі в північній Греції, яку було пошкоджено нещодавніми повенями.

Зазначається, що окрім цього існують альтернативні маршрути грецькому плану через Балтійське та Адріатичне моря. Балтійський варіант проштовхує Польща за співпраці з Литвою, хоча польський порт, як-от Гданськ, є набагато ймовірнішим пунктом експорту, ніж литовський порт Клайпеда.

Нагадаємо, ще навесні офіційна Варшава тимчасово заборонила імпорт агропродукції з України: протестували місцеві фермери – наполягали, що реалізація нашого зерна та кукурудзи знизила ціни на польському ринку. Подібні рішення ухвалили і в чотирьох сусідніх державах – Угорщині, Словаччині, Румунії та Болгарії. Європейський Союз досяг згоди з ними, а опісля оголосив, що до 5 червня запускає запобіжні заходи на імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку і соняшнику з України, які згодом пролонгував до 15 вересня.

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Попри скасування Єврокомісією будь-яких обмежень на реалізацію і транспортування українського зерна на території Європи, уряд Польщі, а за ним кабміни Угорщини та Словаччини вирішили далі блокувати імпорт нашої агропродукції.

У відповідь Україна подала позов до Світової організації торгівлі. Водночас уряд запропонував компромісний сценарій.