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Під час наступів цієї осені РФ втратила майже 126 тис. військових – ISW

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Під час наступів цієї осені РФ втратила майже 126 тис. військових – ISW
Втрати РФ восени становили 53 солдати на квадратний кілометр захопленої території України
фото з відкритих джерел

28 листопада російські війська вперше за один день зазнали трохи більше 2000 втрат

Росія зазначає значних втрат у живій силі під час просування на сході України. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема зазначається, що в листопаді 2024 року середньодобові втрати російського особового складу досягли нового історичного максимуму – 1523 людини. А 28 листопада російські війська вперше за один день зазнали трохи більше 2000 втрат.

Загалом, згідно зі звітом ISW, окупанти зазнали у листопаді втрат у розмірі 45 690 осіб.

У версені та жовтні російські втрати склали приблизно 80 110 військових в обмін на приблизно 1517 км² України та Курської області.

Таким чином, Росія у вересні, жовтні та листопаді в обмін на 2356 км² здобутків віддала 125 800 своїх солдатів. Або приблизно 53 російські втрати на квадратний кілометр захопленої території України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський нещодавно заявив, що від початку повномасштабного вторгнення в боях проти РФ загинули менше 80 тисяч людей.

А головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що втрати російських окупантів на фронті цієї осені перевершили всі очікування

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Теги: росія окупанти ЗСУ війна фронт втрати ISW

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