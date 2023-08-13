Збої в роботі Google: влада Росії знайшла вихід

У Росії фіксуються масові збої в роботі Google

Роскомнагляд радить росіянам завжди користуватися вітчизняними сервісами

Учора в Росії спостерігалися масові збої в роботі пошукової системи Google. Найбільша кількість подібних повідомлень зафіксована в Москві. Про це повідомив детектор збоїв Downradar.

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Зазначається, що станом на 23:00 12 серпня зафіксовано майже дві тисячі звітів про збої в роботі пошукової системи.

Найбільше їх фіксувалося в Москві (1236), а також у Санкт-Петербурзі (264), Казані (117), Новосибірську (72) і Челябінську (71).

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Пік збоїв припав між 17 і 20 годинами.

Роскомнагляд у коментарі пропагандистському агентству ТАСС повідомив, що не займається обмеженням роботи зарубіжних пошукових систем, зокрема і Google.

Водночас у російському відомстві порекомендували громадянам РФ завжди користуватися лише вітчизняними сервісами.

Нагадаємо, американська корпорація Google почала масово блокувати корпоративні сервіси Google Workspace для російських компаній, що перебувають під санкціями США.

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Також відомо, що Microsoft припинить продовжувати ліцензії на своє програмне забезпечення російським компаніям після 30 вересня 2023 р. Відповідні листи почали надходити користувачам на пошту.

До слова, компанія Google повідомила кількох російських провайдерів телекомунікаційних послуг про розірвання договорів на обслуговування серверів Google Global Cache. Цифровий гігант перестане обслуговувати компанії, що підпали під санкції ЄС і США.