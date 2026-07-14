Росія вдарила балістикою по Києву: місто охопили пожежі

Російська балістична атака спричинила займання у Голосіївському районі та пожежу автомобілів у Дарницькому

У ніч проти 14 липня російські війська здійснили балістичну атаку на Київ. Після оголошення повітряної тривоги в столиці пролунали вибухи, а в Голосіївському районі виникли сильні пожежі на двох локаціях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера столиці Віталія Кличка.

Повітряну тривогу в Києві оголосили о 00:15. Уже за хвилину Київська міська військова адміністрація повідомила, що причиною стала загроза застосування російськими військами балістичного озброєння, та закликала жителів столиці негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до офіційного сигналу про відбій.

О 00:16 Повітряні сили Збройних сил України попередили про ракету, яка рухалася у напрямку столиці, оприлюднивши повідомлення: «Ракета на Київ!» Наступної хвилини військові повідомили, що ракети перебувають над територією Чернігівської області та рухаються курсом на Київщину.

Невдовзі після цього у Києві пролунали вибухи. Міський голова Віталій Кличко підтвердив, що російська армія атакує столицю балістичними ракетами, та закликав киян не залишати укриттів до завершення повітряної тривоги.

О 00:31 Київська міська військова адміністрація повідомила про займання за двома адресами у Голосіївському районі. На місця подій були направлені екстрені служби.

Пізніше, о 00:39, КМВА поінформувала про ще один наслідок російської атаки. У Дарницькому районі внаслідок ворожого удару спалахнули автомобілі.

Інформація про масштаби пошкоджень, можливих постраждалих та причини виникнення пожеж уточнюється. На місцях працюють рятувальники та інші профільні служби.