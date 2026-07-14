Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія вдарила балістикою по Києву: місто охопили пожежі

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
google social img telegram social img facebook social img
Росія вдарила балістикою по Києву: місто охопили пожежі
Росія в ніч проти 14 липня атакувала Київ балістикою
фото: ДСНС

Російська балістична атака спричинила займання у Голосіївському районі та пожежу автомобілів у Дарницькому

У ніч проти 14 липня російські війська здійснили балістичну атаку на Київ. Після оголошення повітряної тривоги в столиці пролунали вибухи, а в Голосіївському районі виникли сильні пожежі на двох локаціях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера столиці Віталія Кличка.

Повітряну тривогу в Києві оголосили о 00:15. Уже за хвилину Київська міська військова адміністрація повідомила, що причиною стала загроза застосування російськими військами балістичного озброєння, та закликала жителів столиці негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до офіційного сигналу про відбій.

О 00:16 Повітряні сили Збройних сил України попередили про ракету, яка рухалася у напрямку столиці, оприлюднивши повідомлення: «Ракета на Київ!» Наступної хвилини військові повідомили, що ракети перебувають над територією Чернігівської області та рухаються курсом на Київщину. 

Невдовзі після цього у Києві пролунали вибухи. Міський голова Віталій Кличко підтвердив, що російська армія атакує столицю балістичними ракетами, та закликав киян не залишати укриттів до завершення повітряної тривоги.

О 00:31 Київська міська військова адміністрація повідомила про займання за двома адресами у Голосіївському районі. На місця подій були направлені екстрені служби.

Пізніше, о 00:39, КМВА поінформувала про ще один наслідок російської атаки. У Дарницькому районі внаслідок ворожого удару спалахнули автомобілі.

Інформація про масштаби пошкоджень, можливих постраждалих та причини виникнення пожеж уточнюється. На місцях працюють рятувальники та інші профільні служби.

Читайте також:

Теги: пожежа Київ ДСНС війна балістичні ракети

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рятувальники працювали у частково зруйнованій будівлі
Атака на кінно-спортивну школу в Сумах: рятувальники показали наслідки
17 червня, 20:26
Працівники лабораторного центру вже працюють на місці та проводять необхідні заміри
На Сумщині спалахнули склади із сірковмісними речовинами: чи є загроза для населення
18 червня, 16:26
Через пожежу на сміттєзвалищі Кривий Ріг опинився під густим смогом
Смог накрив Кривий Ріг: показники забруднення досягли небезпечного рівня
22 червня, 10:53
Наслідки ударів по Києву
Росія атакує Київ реактивними безпілотниками для виснаження ППО – The Telegraph
2 липня, 23:58
Момент детонації резервуара з паливом на Московському НПЗ у Капотні 18 червня
Московський НПЗ повністю зупинив роботу до 2027 року – Reuters
24 червня, 15:16
В Україні триває 1594-й день повномасштабної війни в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 6 липня 2026 року
6 липня, 08:25
Унаслідок атаки постраждали 46 людей
Масований удар по Києву: влада повідомила, який район найбільше постраждав
6 липня, 08:51
НПЗ розташований за 2, 5 тис. км від кордону з Україною.
Уражено Омський НПЗ, що знаходиться за 2,5 тис. км від України (відео)
6 липня, 14:38
Сирський: Росія готується до перехоплення ініціативи у війні
Сирський: Росія готується до перехоплення ініціативи у війні
7 липня, 22:18

Події в Україні

Росія вдарила балістикою по Києву: місто охопили пожежі
Росія вдарила балістикою по Києву: місто охопили пожежі
Повітряна тривога через загрозу балістики майже на годину охопила Київ і низку областей
Повітряна тривога через загрозу балістики майже на годину охопила Київ і низку областей
202 бойові зіткнення та масовані атаки РФ: лінія фронту станом на 13 липня 2026
202 бойові зіткнення та масовані атаки РФ: лінія фронту станом на 13 липня 2026
Росія вдарила КАБами по Запоріжжю: серед поранених дитина
Росія вдарила КАБами по Запоріжжю: серед поранених дитина
Казахстан відновив видобуток нафти на найбільшому родовищі
Казахстан відновив видобуток нафти на найбільшому родовищі
Російський дрон атакував АЗС у Херсоні: є загибла та постраждалі
Російський дрон атакував АЗС у Херсоні: є загибла та постраждалі

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
354K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 липня: ситуація на фронті
142K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 липня 2026
129K
Кім Чен Ин знайшов нового стратегічного партнера, залишивши Кремль ні з чим
93K
Мобілізований відмовився виконати наказ командира та не пішов на штурм: як його покарали
90K
Кремль назвав головну умову для завершення війни
46K
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята

Новини

З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua