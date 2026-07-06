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Масований удар по Києву: влада повідомила, який район найбільше постраждав

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Масований удар по Києву: влада повідомила, який район найбільше постраждав
Унаслідок атаки постраждали 46 людей
фото: ДСНС Києва

Росіяни атакували багатоповерхівки у столиці

Уночі окупанти вдарили масовано по Києву. Руйнування та пошкодження зафіксовано в чотирьох районах міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера столиці Віталія Кличка.

«За даними медиків, наразі 11 жертв нічної атаки ворога на Київ. Із них один поранений чоловік помер зранку в лікарні. Постраждали 46 людей. 27 із них медики госпіталізували. В тому числі трьох дітей», – йдеться у повідомленні.

За даними влади, руйнування та пошкодження зафіксовано в чотирьох районах міста. Найбільше постраждав Подільський район.

«Є влучання в житлові багатоповерхівки також в Дарницькому районі. Працюють рятувальники, медики – в будинках, де сталися влучання. Ліквідовують наслідки атаки і в Оболонському та Голосіївському районах», – додав мер.

Нагадаємо, у ніч проти 6 липня Росія масовано атакувала Київ. Унаслідок цього є багато загиблих та постраждалих. Через масований ворожий обстріл у столиці поліція тимчасово перекрила рух транспорту на деяких вулицях.

Як повідомлялося, якість повітря в столиці погіршилася. Рівень забрудненості може спричиняти дискомфорт при диханні у людей із захворюваннями легень, зокрема астмою, а також у людей із серцевими хворобами, дітей і літніх людей.

До слова, Вишнева міська громада на Київщині звернулася до мешканців із закликом не виходити на вулицю після нічної масованої атаки Росії. Причиною є загроза повторної детонації вибухонебезпечних предметів, які можуть залишатися на території міста. 

Теги: Віталій Кличко Київ війна

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