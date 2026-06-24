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Московський НПЗ повністю зупинив роботу до 2027 року – Reuters

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Московський НПЗ повністю зупинив роботу до 2027 року – Reuters
Момент детонації резервуара з паливом на Московському НПЗ у Капотні 18 червня
фото: соцмережі

Українські удари вивели з ладу значну частину нафтопереробних потужностей Росії

Московський нафтопереробний завод не працюватиме щонайменше шість місяців після того, як зазнав значних пошкоджень внаслідок атак українських дронів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Нафтопереробний завод, розташований на південній околиці російської столиці, є найбільшим постачальником палива до Московської області. Цього місяця він двічі зазнав ударів українських безпілотників, що змусило його зупинити роботу.

«На ремонт знадобиться щонайменше пів року», – зазначило джерело видання, коментуючи пошкодження московського нафтопереробного заводу.

Зазначається, що українські удари вивели з ладу значну частину нафтопереробних потужностей Росії, що спричинило дефіцит нафтопродуктів, зростання цін на паливо та довгі черги на заправках у багатьох регіонах країни.

За останніми доступними даними, московський завод, який неодноразово ставав мішенню атак, у 2024 році переробив 11,6 млн метричних тонн нафти, виробивши 2,9 млн тонн бензину та 3,2 млн тонн дизельного палива.

Як повідомлялось, вранці 16 червня 2026 року безпілотники атакували найбільший нафтопереробний завод Москви у районі Капотня. На території об'єкта спалахнула масштабна пожежа. 

Згодом українські безпілотники 18 червня вдруге вдарили по Московському нафтопереробному заводі у Капотні. З’явилися супутникові знімки пошкоджень.

До слова, російський диктатор Володимир Путін вперше після масованої атаки на Москву прокоментував удари українських дронів. Він заговорив про це під час зустрічі з випускниками вищих військово-навчальних закладів у Кремлі.

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Теги: нафта росія війна Москва

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