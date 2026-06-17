Атака на кінно-спортивну школу в Сумах: рятувальники показали наслідки
З-під завалів фахівці ДСНС деблокували тіла тварин
Сьогодні, 17 червня, росіяни вдарили у Сумах по території кінно-спортивної школи, де проходили заняття для дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.
Унаслідок атаки загинули троє коней.
«Рятувальники працювали у частково зруйнованій будівлі: розбирали аварійні конструкції та демонтували великогабаритні плити перекриття», – йдеться у повідомленні.
З-під завалів фахівці ДСНС деблокували тіла тварин.
Нагадаємо, 15 червня росіяни завдали двох ударів безпілотниками по Шевченківському та Холодногірському районах Харкова. Через влучання на території зоопарку спалахнула пожежа у вольєрі, яку оперативно ліквідували підрозділи пожежно-рятувальної служби. Кілька тварин загинули внаслідок російського обстрілу Харкова.
До слова, 17 червня росіяни завдали ударів дронами по Шосткинській громаді на Сумщині. Унаслідок цього одна людина загинула, ще дві постраждали.
Читайте також:
Коментарі — 0