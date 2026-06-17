Атака на кінно-спортивну школу в Сумах: рятувальники показали наслідки

З-під завалів фахівці ДСНС деблокували тіла тварин

Сьогодні, 17 червня, росіяни вдарили у Сумах по території кінно-спортивної школи, де проходили заняття для дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Унаслідок атаки загинули троє коней.

«Рятувальники працювали у частково зруйнованій будівлі: розбирали аварійні конструкції та демонтували великогабаритні плити перекриття», – йдеться у повідомленні.

З-під завалів фахівці ДСНС деблокували тіла тварин.

Нагадаємо, 15 червня росіяни завдали двох ударів безпілотниками по Шевченківському та Холодногірському районах Харкова. Через влучання на території зоопарку спалахнула пожежа у вольєрі, яку оперативно ліквідували підрозділи пожежно-рятувальної служби. Кілька тварин загинули внаслідок російського обстрілу Харкова.

До слова, 17 червня росіяни завдали ударів дронами по Шосткинській громаді на Сумщині. Унаслідок цього одна людина загинула, ще дві постраждали.