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На Сумщині спалахнули склади із сірковмісними речовинами: чи є загроза для населення

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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На Сумщині спалахнули склади із сірковмісними речовинами: чи є загроза для населення
Працівники лабораторного центру вже працюють на місці та проводять необхідні заміри
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Очільник Сумської ОВА: Фахівці закликають мешканців Бездрицької, Верхньосироватської та Краснопільської громад зачинити вікна

Сьогодні, 18 червня, росіяни вдарили авіабомбами по околиці Сумської громади. Унаслідок цього сталося займання у складських приміщеннях, де зберігалися залишки сірковмісних речовин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Сумської ОВА Олега Григорова.

За інформацією відповідних служб, загрози для населення немає.

«Фахівці закликають мешканців Бездрицької, Верхньосироватської та Краснопільської громад зачинити вікна та, за можливості, обмежити перебування на відкритому повітрі. Може відчуватися запах сірки», – йдеться у повідомленні.

Григоров додав, що працівники лабораторного центру вже працюють на місці та проводять необхідні заміри. За його словами, ситуація на контролі.

Нагадаємо, 17 червня росіяни завдали ударів дронами по Шосткинській громаді на Сумщині. Унаслідок цього одна людина загинула, ще дві постраждали. 

Як повідомлялося, у Тростянці Сумської області внаслідок нічної російської атаки 17 червня не залишилося жодної працюючої автозаправної станції. За словами мера, під час масованого удару російські окупанти атакували об'єкти цивільної інфраструктури міста. Окрім автозаправних станцій, пошкоджень зазнали житлові будинки та приватні домоволодіння.

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Теги: Сумщина війна

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