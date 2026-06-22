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Смог накрив Кривий Ріг: показники забруднення досягли небезпечного рівня

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Смог накрив Кривий Ріг: показники забруднення досягли небезпечного рівня
Через пожежу на сміттєзвалищі Кривий Ріг опинився під густим смогом
фото: «Свої Кривий Ріг»

Смог накрив Кривий Ріг: показники забруднення досягли небезпечного рівня

У Кривому Розі суттєво погіршилася якість повітря через масштабну пожежу на сміттєвому полігоні. Над містом завис густий смог, а рівень забруднення досяг небезпечних показників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані SaveEcoBot та місцеві пабліки.

Займання на полігоні триває вже кілька днів. Площа пожежі становить близько 500 квадратних метрів. Найбільше від наслідків задимлення потерпають мешканці Саксаганського району, житлового масиву Східний та окремих районів Покровського. У соціальних мережах жителі міста повідомляють про різкий запах гару та густий дим. «Будинків не видно», «Східний задихається», – пишуть містяни.

Смог накрив Кривий Ріг: показники забруднення досягли небезпечного рівня фото 1
фото: «Свої Кривий Ріг»

За даними сервісу SaveEcoBot, індекс якості повітря AQI у Кривому Розі досяг 180 пунктів. Такий показник відповідає червоному рівню небезпеки та свідчить про шкідливий вплив забрудненого повітря на здоров'я людей.

Смог накрив Кривий Ріг: показники забруднення досягли небезпечного рівня фото 2
скріншот із SafeEcoBot

«Станом на 09:00, 22 червня 2026 року індекс якості повітря для PM2.5 за адресою вулиця Івана Авраменка, 5 становить 180. Це шкідливий рівень: за тривалого впливу можливий дискомфорт при диханні, особливо у людей із серцево-судинними захворюваннями», – попередили у SaveEcoBot.

Мешканцям рекомендують тримати зачиненими вікна, обмежити перебування на відкритому повітрі та уникати фізичних навантажень на вулиці. Особливу обережність радять людям із захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем, дітям та людям похилого віку.

Заступник директора ТОВ «Екоспецтранс» Дмитро Лєдовський повідомив, що займання розпочалося ввечері 20 червня. За його словами, роботи з ліквідації пожежі тривають безперервно.

Для локалізації вогню комунальники вже засипали глиною та щебенем понад тисячу квадратних метрів укосу полігону. Попередньою причиною займання називають спекотну погоду.

«Сьогодні-завтра ми ліквідуємо приховані осередки займання, і мешканці вже не відчуватимуть смороду в місті», – заявив Лєдовський.

Дрібнодисперсний пил PM2.5, який утворюється під час пожеж, вважається одним із найнебезпечніших видів забруднення повітря. Такі частинки здатні проникати глибоко в легені та негативно впливати на серцево-судинну і дихальну системи людини.

Нагадаємо, що 10 червня Київ опинився в густій димовій завісі після масованого обстрілу. Російські терористи обстріляли столицю ударними дронами, крилатими та балістичними ракетами.

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Теги: Кривий Ріг пожежа

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