Росія вдарила по Полтавщині: є загиблі

Внаслідок російської атаки зафіксовано пошкодження житлових будинків та будівлі готелю

У ніч проти 24 березня російські війська завдали удару по Полтавській громаді. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, пише «Главком».

За повідомленням голови Полтавської ОВА Віталія Дяківнича, внаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження житлових будинків та будівлі готелю. На місцях влучань виникли пожежі, до ліквідації яких залучені всі екстрені служби.

Станом на 3:40 підтверджено загибель двох людей. Ще семеро мешканців отримали травми різного ступеня тяжкості. Медичні працівники надають постраждалим необхідну допомогу на місцях та у лікувальних закладах.

Влада закликає жителів залишатися в укриттях до сигналу відбою повітряної тривоги, оскільки загроза може тривати.

Як відомо, ввечереі 23 березня під час чергового масованого обстрілу Одеської області російський безпілотник влучив у зупинку громадського транспорту в Одеському районі. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Внаслідок вибуху травми середньої тяжкості отримали 18-річна дівчина та 51-річний чоловік. Наразі обоє постраждалих перебувають під наглядом лікарів, їм надають необхідну допомогу.

Нагадаємо, увечері 22 березня Одеська область опинилася під масованою атакою дронів. За повідомленнями, у напрямку регіону рухалося понад 20 безпілотників. Унаслідок атаки в області працювала протиповітряна оборона. Станом на пізній вечір вибухи тривали.