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Росія вдарила по Сумах: серед постраждалих є троє дітей (оновлено)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Росія вдарила по Сумах: серед постраждалих є троє дітей (оновлено)
Будинок у Сумах після удару КАБа
фото: «Кордон.медіа»

Дітям та чотирьом дорослим надають допомогу у лікарні

Сьогодні, 10 вересня, російська терористична армія атакувала Суми. Унаслідок цього постраждали люди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Сумської ОВА Олега Григорова.

За даними влади, росіяни вдарили двома КАБами по житловому сектору на околиці Сум. Унаслідок цього постраждали восьмеро людей, серед них двоє дітей – дівчата восьми та 17 років. Дітям та чотирьом дорослим надають допомогу у лікарні.

Також сьогодні ворог повторно вдарив по ТРЦ у Сумах. Внаслідок атаки постраждала жінка, медичну допомогу вона отримала на місці.

Оновлення станом на 17:16

«Наразі відомо вже про трьох поранених дітей – до лікарні звернувся 14-річний хлопчик. Загалом кількість постраждалих через удари КАБами по Сумах зросла до 11 людей», – уточнив очільник ОВА.

Нагадаємо, під час російської атаки на Дніпро 10 вересня під ударом опинився завод «Олейна», який належить американській корпорації Bunge.

Згодом завод «Олейна» у Дніпрі призупинив роботу після ранкової атаки Росії. Унаслідок удару було пошкоджено частину Дніпровського олійноекстракційного заводу.

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Теги: Суми війна

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