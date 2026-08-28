РФ вдарила по Сумах: є постраждалі, пошкоджено складські приміщення

Медики надають усю необхідну допомогу постраждалим

Російська терористична армія завдала удару з реактивної системи залпового вогню по території Сум. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Сумської ОВА Олега Григорова.

За даними влади, унаслідок атаки пошкоджені складські приміщення та транспорт у Зарічному районі міста.

Також, за словами Григорова, наразі госпіталізовані семеро постраждалих, один із них – у важкому стані. Медики надають їм усю необхідну допомогу.

«Рятувальна операція триває. Усі наслідки ворожої атаки уточнюються», – додав очільник ОВА.

Нагадаємо, у ніч проти 28 серпня російські безпілотники атакували Житомирську область. На території одного з приватних підприємств через ворожий удар спалахнула пожежа.

Також російські війська другу добу поспіль завдають комбінованих ударів по території Київської області. Внаслідок ворожих обстрілів є загиблий та цивільні поранені, зокрема дитина.