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Влада РФ пояснила, за якої умови погодиться на «замороження» війни

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Влада РФ пояснила, за якої умови погодиться на «замороження» війни
Заступник глави МЗС РФ Михайло Галузін поскаржився Заходу на удари ЗСУ
фото: росЗМІ

Москва одночасно звернулася до Заходу через удари Сил оборони по російській енергетичній інфраструктурі

Російська влада заявила, що не погодиться на «замороження» бойових дій в Україні без так званого усунення «першопричин» війни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву заступника міністра закордонних справ РФ Михайла Галузіна.

«Як неодноразово говорив президент Росії Володимир Путін, без усунення першопричин цієї кризи жодне «замороження» неможливе», – заявив Галузін.

Водночас представник російського МЗС звинуватив президента України Володимира Зеленського у нібито прагненні до ескалації війни. Галузін заявив, що український президент «втратив будь-який зв'язок із реальністю».

Окремо заступник глави МЗС РФ висловив невдоволення ударами Сил оборони України по енергетичній інфраструктурі на території Росії.

На цьому тлі Галузін закликав західні країни відреагувати на українські далекобійні удари та використати свій вплив на Київ.

«Сподіваємося, на це буде адекватна реакція світової спільноти, зокрема з боку США та країн Європи, які мають вплив на київський режим», – додав російський дипломат.

Також Галузін назвав «суперечливими» дії Сполучених Штатів щодо України. Представник російського МЗС висловив невдоволення тим, що Вашингтон продовжує постачати Україні озброєння, передавати розвідувальні дані та надавати іншу підтримку.

«Про себе говорять постачання американського озброєння київському режиму, що тривають, надання розвідувальних даних та інше сприяння, що не узгоджується з прагненням до миру», – заявив Галузін.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін готує таємну мобілізацію для тиску на Європу.

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Теги: війна росія Україна

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