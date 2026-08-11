Генштаб підтвердив ураження НПЗ в Орську за 1500 км від України

Підприємство виробляє автомобільний бензин, дизельне та авіаційне паливо, мазут, бітум та інші нафтопродукти

Орськ розташований приблизно за 1500 км від території України

У ніч на 11 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод «Орскнефтеоргсинтез» в Оренбурзькій області Росії. Як пише «Главком», про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Після ураження на території підприємства зафіксували пожежу. Наразі масштаби завданих збитків уточнюються.

«Орскнефтеоргсинтез» є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Оренбурзької області та важливим об'єктом паливно-енергетичного сектору Росії. Потужність заводу становить близько 6 млн тонн нафти на рік.

Підприємство виробляє автомобільний бензин, дизельне та авіаційне паливо, мазут, бітум та інші нафтопродукти. Орськ розташований приблизно за 1500 км від території України.

Як повідомлялось, місцеві вишикувались на заправках після атаки. Російські ресурси повідомляють про проблеми з пальним та черги на автозаправках. Проблеми з пальним в Орську фіксувалися і раніше. У липні місцеві журналісти повідомляли, що водії годинами шукали заправки з бензином, а на окремих АЗС утворювалися довгі черги.