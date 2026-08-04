РФ почала масовано атакувати Чернігівщину реактивними дронами «Бандероль»

Нова розробка росіян - БПЛА Бандероль має реактивний двигун і може літати зі швидкістю до 650 км/год

Очільник області заявив, що окупанти дедалі частіше застосовують реактивні дрони «Бандероль», які розвивають швидкість до 650 км/год і значно ускладнюють роботу ППО

Російські війська почали масовано застосовувати реактивні дрони для ударів по Чернігівській області. За словами начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, серед них були безпілотники типу «Бандероль», які через високу швидкість польоту складніше перехоплювати силам протиповітряної оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву начальника Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса.

Швидкість польоту дронів «Бандероль» сягає 650 км/год, що суттєво ускладнює їх знищення. Водночас він повідомив, що українські підрозділи, які захищають небо області, найближчим часом отримають посилення.

Чаус зазначив, що протягом липня сили ППО збили над Чернігівщиною 865 ударних безпілотників. Ще близько 200 російських дронів були локаційно втрачені або подавлені засобами радіоелектронної боротьби.

Минулої доби російські війська завдали масованого удару по області. Під атаками опинилися Чернігів, Прилуки, Новгород-Сіверський та низка громад.

У Чернігові внаслідок ударів і падіння уламків пошкоджено території підприємств, згоріли цех і склад, пошкоджено автомобілі. Уламки також впали на територію логістичної компанії та поблизу модульного містечка у Киселівській громаді.

У Киїнській громаді росіяни атакували агропідприємство. Загалом унаслідок обстрілів постраждали четверо людей – троє чоловіків і жінка.

У Прилуках зафіксовано влучання по складських приміщеннях із сільськогосподарською технікою, логістичній компанії та ще одному підприємству. Було знищено близько десяти автомобілів і стільки ж вантажних причепів, ще частина транспорту пошкоджена.

У Новгороді-Сіверському російські безпілотники атакували логістичні компанії, об'єкти зв'язку та населені пункти громади. Пошкоджено адміністративні будівлі, автомобілі та приватні будинки. Також постраждав мирний житель.

Нагадаємо, що російські війська вдень 4 серпня завдали ракетного удару по передмістю Одеси. Під атакою опинилося людне місце поблизу ринку. Щонайменше троє людей постраждали

До слова, уранці 4 серпня російські військові атакували безпілотником цивільного чоловіка у Центральному районі Херсона. Унаслідок скидання вибухівки 52-річний місцевий житель дістав множинні поранення. Момент атаки потрапив на відео.