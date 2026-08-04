Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

РФ почала масовано атакувати Чернігівщину реактивними дронами «Бандероль»

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
РФ почала масовано атакувати Чернігівщину реактивними дронами «Бандероль»
Нова розробка росіян - БПЛА Бандероль має реактивний двигун і може літати зі швидкістю до 650 км/год
фото: росЗМІ

Очільник області заявив, що окупанти дедалі частіше застосовують реактивні дрони «Бандероль», які розвивають швидкість до 650 км/год і значно ускладнюють роботу ППО

Російські війська почали масовано застосовувати реактивні дрони для ударів по Чернігівській області. За словами начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, серед них були безпілотники типу «Бандероль», які через високу швидкість польоту складніше перехоплювати силам протиповітряної оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву начальника Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса.

Швидкість польоту дронів «Бандероль» сягає 650 км/год, що суттєво ускладнює їх знищення. Водночас він повідомив, що українські підрозділи, які захищають небо області, найближчим часом отримають посилення.

Чаус зазначив, що протягом липня сили ППО збили над Чернігівщиною 865 ударних безпілотників. Ще близько 200 російських дронів були локаційно втрачені або подавлені засобами радіоелектронної боротьби.

Минулої доби російські війська завдали масованого удару по області. Під атаками опинилися Чернігів, Прилуки, Новгород-Сіверський та низка громад.

У Чернігові внаслідок ударів і падіння уламків пошкоджено території підприємств, згоріли цех і склад, пошкоджено автомобілі. Уламки також впали на територію логістичної компанії та поблизу модульного містечка у Киселівській громаді.

У Киїнській громаді росіяни атакували агропідприємство. Загалом унаслідок обстрілів постраждали четверо людей – троє чоловіків і жінка.

У Прилуках зафіксовано влучання по складських приміщеннях із сільськогосподарською технікою, логістичній компанії та ще одному підприємству. Було знищено близько десяти автомобілів і стільки ж вантажних причепів, ще частина транспорту пошкоджена.

У Новгороді-Сіверському російські безпілотники атакували логістичні компанії, об'єкти зв'язку та населені пункти громади. Пошкоджено адміністративні будівлі, автомобілі та приватні будинки. Також постраждав мирний житель.

Нагадаємо, що російські війська вдень 4 серпня завдали ракетного удару по передмістю Одеси. Під атакою опинилося людне місце поблизу ринку. Щонайменше троє людей постраждали

До слова, уранці 4 серпня російські військові атакували безпілотником цивільного чоловіка у Центральному районі Херсона. Унаслідок скидання вибухівки 52-річний місцевий житель дістав множинні поранення. Момент атаки потрапив на відео.

Читайте також:

Теги: дрон Чернігівщина системи ППО росія окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Казахстан більше не робить ставку на Росію
Казахстан готується до життя без Росії
1 серпня, 12:44
Пожежа на території нафтопереробного заводу «Славнефть-ЯНОС» у Ярославлі
Дрони вкотре вдарили по одному із найбільших НПЗ Росії: спалахнула пожежа
6 липня, 05:34
Якщо ситуація триватиме, економічні втрати Росії можуть сягнути мільярдів доларів
Азовське море стало для Росії другою Ормузькою протокою, – CNN
16 липня, 05:45
Росіяни стоять у багатокілометрових чергах за бензином
Паливна криза в РФ: росіяни через біноклі видивляються початок черг до АЗС (відео)
16 липня, 12:48
Наталія Овчарова та її п’ятирічна донька загинула у результаті атаки на центр Сум
Росія вбила дружину та п’ятирічну доньку поліцейського
4 липня, 15:58
У травні 2026 року Олександр Плющенко отримав спортивне громадянство Азербайджану.
Путініст Плющенко поскаржився, що його син фігурист виявився нікому непотрібним в Росії
11 липня, 16:28
Масштабна пожежа охопила торговий центр у Запоріжжі
Масштабна пожежа охопила торговий центр у Запоріжжі після удару РФ (фото)
25 липня, 01:29
Зеленський у Любліні, удари по РФ та нові призначення в Міноборони. Головне за 29 липня 2026
Зеленський у Любліні, удари по РФ та нові призначення в Міноборони. Головне за 29 липня 2026
29 липня, 21:02
Президент наголосив, що Росія дедалі активніше застосовує реактивні дрони типу «Шахед» та вдосконалює методи повітряного терору
Зеленський: антибалістичні ракети мають захищати людей, а не лежати на складах
1 серпня, 22:09

Події в Україні

Зеленський погодив нові операції СБУ
Зеленський погодив нові операції СБУ
РФ почала масовано атакувати Чернігівщину реактивними дронами «Бандероль»
РФ почала масовано атакувати Чернігівщину реактивними дронами «Бандероль»
Росія знищила склад «Ласунки»: компанія зробила заяву
Росія знищила склад «Ласунки»: компанія зробила заяву
Окупанти атакували ринок поблизу Одеси: є постраждалі (оновлено)
Окупанти атакували ринок поблизу Одеси: є постраждалі (оновлено)
Роботи десантуються з неба: ЗСУ вперше застосували нову тактику на фронті
Роботи десантуються з неба: ЗСУ вперше застосували нову тактику на фронті
Детонація боєприпасів на Хмельниччині. Названо дві основні версії трагедії
Детонація боєприпасів на Хмельниччині. Названо дві основні версії трагедії

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
359K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 серпня: ситуація на фронті
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 серпня 2026
88K
У Києві затримано ветерана спецпідрозділу Kraken, його командир зробив заяву
62K
Міністр оборони Болгарії отримав «попередження» через МіГ-29 з Польщі
52K
Єврокомісія відповіла дружині Пєскова на вимогу скасувати санкції
43K
Нарада, після якої ілюзій стало менше

Новини

Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
Вчора, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
Вчора, 20:05
Понад 2,8 млн пасажирів за місяць: як залізничники долають найскладніший літній сезон
Вчора, 19:00
Найбільший склад Rozetka вдруге за добу опинився під ударом РФ
2 серпня, 13:06
День Повітряних сил Збройних сил України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
2 серпня, 08:15
Помер один із найвідоміших інфекціоністів Києва Дмитро Дудар
1 серпня, 14:48

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua