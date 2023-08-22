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Знищено бомбардувальник РФ: супутникові фото аеродрома «Сольці» після атаки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Знищено бомбардувальник РФ: супутникові фото аеродрома «Сольці» після атаки
21 серпня помітно обгорілий слід на місці, де раніше розташовувався один з літаків
фото скріншот відео

Росіяни забрали з аеродрому решту літаків після успішної атаки

Після атаки дронів на аеродром «Сольці» у Новгородській області 19 серпня один бомбардувальник Ту-22М3 міг бути знищений, інші – переміщені. Про це свідчать супутникові знімки сервісу Planet labs, що оприлюднені у мережі.

На відео представлені два супутникові знімки.

Перший був зроблений 16 серпня – ще до атаки на аеродром. На зображенні видно російські бомбардувальники Ту-22М3.

На знімках від 21 серпня, тобто через два дні після атаки, помітно обгорілий слід на місці, де раніше розташовувався один з літаків. Також на ньому відсутні інші бомбардувальники.

Додамо, що раніше моніторингові канали повідомляли, що після атаки на аеродром «Сольці» дев'ять Ту-22М3 перемістили на аеродроми «Белая» та «Оленья» задля безпеки бортів.

Нагадаємо, Росія заявила про атаку на військовий аеродром у Новгородській області.

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Теги: відео аеродром літак росія безпілотник

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